Улюбленець дронів: у Росії знову спалахнув важливий НПЗ, чим він цікавий (фото, відео)

Востаннє БПЛа "навідувалися" на цей завод у травні

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У Російському місті Кстово Нижегородської області лунали вибухи 2 липня. Під ударом міг опинитися місцевий нафтопереробний завод.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах. Водночас пабліки опублікували фото та відео, на яких видно густий чорний дим над місцем удару.

Дрони вже не вперше б’ють по цьому заводу. Відстань від кордонів України до Кстово становить приблизно 800 кілометрів

"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" — підприємство паливно-олійного профілю в Кстово, введене в дію в 1958 році. Входить до складу ПАТ "ЛУКОЙЛ". Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру та Татарстану. Нафта на завод надходить двома нафтопроводами: Альметьєвськ — Нижній Новгород і Сургут — Полоцьк. Готова продукція відвантажується залізничним, автомобільним та річковим транспортом, а також трубопроводом.

За рік цей завод переробляє близько 15–17 млн. тонн нафти. Це робить його одним із ключових НПЗ у країні.

"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Кстові

Виробляє основні види палива:

бензин

дизель

гас, бітум, олії та ін.

Таким чином, НПЗ впливає на паливний ринок на території Росії.

Територія заводу

З початку повномасштабної війни в Україні цей НПЗ дрони вже атакували неодноразово:

У ніч на 29 січня 2025 року дрони атакували промислову зону у місті Кстово.

12 березня 2025-го відбулася нова атака дронів, що призвело до пошкодження однієї з колон ректифікації найбільшої установки первинної переробки.

У ніч на 13 липня 2025 року дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово, викликавши пожежу та відключення електроенергії у кількох районах.

У ніч проти 4 листопада 2025 року підприємство було атаковане невідомими безпілотниками. В результаті сталася пожежа.

7 червня 2025 року після низки вибухів пожежа спалахнула на бітумному заводі, що належить компанії "Лукойл".

У ніч проти 5 квітня 2026 року після атаки безпілотників на території нафтопереробного заводу "Лукойл" сталося масштабне загоряння.

18 квітня та вночі на 20 травня 2026 року БПЛА знову атакували НПЗ. Пожежа спалахнула на установці первинної перегонки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. 20 травня НПЗ частково призупинив переробку нафти. За даними агентства Reuters після атаки українського дрона 20 травня, було зупинено основну установку CDU-6, яка забезпечує більше половини потужностей підприємства. Установка здатна переробляти близько 25,7 тис. тонн нафти на добу, що еквівалентно приблизно 190 тис. барелів. Це становить 53% від загальної потужності заводу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що НПЗ, що горить на Кубані, встановив рекорд за час усіх ударів України. Розповідаємо, чим важливим є цей завод.