Лавров провел переговоры с главой МИД африканской страны

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Внешность главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова кардинально изменилась. В частности, сейчас он выглядит сильно загорелым.

Об этом пишут местные паблики. Следует отметить, что такие изменения уже стали темой шуток.

В понедельник, 17 августа, Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой. Именно на них и заметили поразительные изменения в цвете кожи главы российского МИД.

Сергей Лавров 17 августа 2026 года

Сергей Лавров 17 августа 2026 года

Следует отметить, что еще 29 июля у Лаврова был обычный цвет лица. Во время интервью пропагандисту он выглядел типично для россиянина.

Сергей Лавров 29 июля 2026 года

Сергей Лавров 29 июля 2026 года

Перемены внешности Лаврова не прошли мимо внимания в сети. Люди уже начали шутить по этому поводу.

"Кто лошадь на выпасе забыл? Она уже поджарилась", — пишут пользователи.

В сети шутят над загаром Лаврова

В какие "зашквары" попадал Лавров?

В июне этого года Сергей Лавров в очередной раз оконфузился своим нецензурным выражением. Это произошло на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ во время его общения с представителями СМИ. Вероятно, он спутал сотрудника СМИ из Йемена с кем-то другим и выругался.

"Йемен, ой, нет, Йемен к хе*ам собачьим", — резко заявил глава МИД РФ.

А 12 августа 2015 года произошел самый известный зашквар Лаврова. Во время международных переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром глава он произнес фразу: "Де*илы, б**дь". При этом журналисты позже заявляли, что якобы реплика Лаврова, скорее всего, была в сторону сидевших в зале.

Это выражение Лаврова наделало много шума и стало его "визиткой" на долгие годы. Нередко его использовали для шуток и мемов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят квартира и дом Лаврова.