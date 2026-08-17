Внешность Лаврова внезапно изменилась: в сети уже смеются (фото)
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Лавров провел переговоры с главой МИД африканской страны
Внешность главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова кардинально изменилась. В частности, сейчас он выглядит сильно загорелым.
Об этом пишут местные паблики. Следует отметить, что такие изменения уже стали темой шуток.
В понедельник, 17 августа, Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой. Именно на них и заметили поразительные изменения в цвете кожи главы российского МИД.
Следует отметить, что еще 29 июля у Лаврова был обычный цвет лица. Во время интервью пропагандисту он выглядел типично для россиянина.
Перемены внешности Лаврова не прошли мимо внимания в сети. Люди уже начали шутить по этому поводу.
"Кто лошадь на выпасе забыл? Она уже поджарилась", — пишут пользователи.
В какие "зашквары" попадал Лавров?
В июне этого года Сергей Лавров в очередной раз оконфузился своим нецензурным выражением. Это произошло на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ во время его общения с представителями СМИ. Вероятно, он спутал сотрудника СМИ из Йемена с кем-то другим и выругался.
"Йемен, ой, нет, Йемен к хе*ам собачьим", — резко заявил глава МИД РФ.
А 12 августа 2015 года произошел самый известный зашквар Лаврова. Во время международных переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром глава он произнес фразу: "Де*илы, б**дь". При этом журналисты позже заявляли, что якобы реплика Лаврова, скорее всего, была в сторону сидевших в зале.
Это выражение Лаврова наделало много шума и стало его "визиткой" на долгие годы. Нередко его использовали для шуток и мемов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят квартира и дом Лаврова.