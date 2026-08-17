Зовнішність Лаврова раптово змінилась: у мережі вже кепкують (фото)

Лавров провів переговори з очільником МЗС африканської країни

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Зовнішність очільника Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова кардинально змінилась. Зокрема зараз він виглядає сильно засмаглим.

Про це пишуть місцеві пабліки. Варто зазначити, що такі зміни вже стали темою для жартів.

В понеділок, 17 серпня, Сергій Лавров провів переговори з главою МЗС Гани Семюелем Окудзето Аблаквою. Саме під час них і помітили разючі зміни в кольорі шкіри глави російського МЗС.

Сергій Лавров 17 серпня 2026 року

Сергій Лавров 17 серпня 2026 року

Варто зауважити, що ще 29 липня у Лаврова був звичайний колір обличчя. Під час інтерв'ю пропагандисту він виглядав характерно для росіянина.

Сергій Лавров 29 липня 2026 року

Сергій Лавров 29 липня 2026 року

Переміни зовнішності Лаврова не пройшли повз увагу в мережі. Люди вже почали жартувати з цього приводу.

"Хто коня на випасі забув? Він вже засмажився", — пишуть користувачі.

В мережі жартують над засмагою Лаврова

В які "зашквари" потрапляв Лавров?

У червні цього року Сергій Лавров вкотре осоромився своїм нецензурним висловом. Це сталось на 12-му посольському круглому столі у Дипломатичній академії МЗС РФ, під час його спілкування з представниками ЗМІ. Ймовірно, він сплутав співробітника ЗМІ з Ємену з кимось іншим і вилаявся.

"Ємен, ой, ні, Ємен к хе*ам собачим", — різко заявив глава МЗС РФ.

А 12 серпня 2015 року стався найвідоміший зашквар Лаврова. Під час міжнародних переговорів з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем Аль-Джубейром глава він виголосив фразу: "Де*іли, б**дь". При цьому журналісти пізніше заявляли, що нібито репліка Лаврова, швидше за все, була у бік тих, хто сидів у залі.

Цей вислів Лаврова наробив багато галасу і став його "візитівкою" на довгі роки. Нерідко його використовували для жартів та мемів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають квартира і будинок Лаврова.