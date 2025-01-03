Там же находится особняк Януковича: где живет один из главных рупоров пропаганды Лавров (фото)

На эти апартаменты путинисту пришлось бы копить более 100 лет

Глава МИД России Сергей Лавров недурно живет при российском диктаторе Путина. У 74-летнего рупора Кремля по документам официально имеются в недвижимости квартира в центре Москвы, а также особняк в подмосковной деревне. Там после бегства из Украины поселился Виктор Янукович.

Отец Сергея Лаврова был армянином из Тбилиси. Он родился в армянском районе Авлабар (на улице Араратская) и провел там детство. Позднее вместе с матерью Лавров переехал в Москву. Кстати, настоящая фамилия путиниста — Калантаров (или Калантарян).

Квартира Лаврова в "доме друзей Путина"

Сегодня дипломат живет на Тверском бульваре в Москве по адресу Шведский тупик, 3. Квартира министра занимает 248 квадратных метров. И хотя 11-этажный дом выглядит скромно, он является одним из самых дорогих в стране-агрессорше по стоимости за квадратный метр.

"Дом друзей Путина" в центре Москвы

Здание получило прозвище "дом друзей Путина", поскольку среди соседей Лаврова и его семьи — ближайшие соратники Путина: руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, глава подсанкционного банка ВТБ Андрей Костин и другие путинские лизоблюды.

Здание круглосуточно охраняется ФСО (Федеральная служба охраны РФ), а территорию окружает высокий забор. Там есть парковка, детская площадка и современный конференц-зал для деловых встреч. Также предусмотрены парк с зоной отдыха и бильярд.

Соседство с Януковичем

Лавров также является владельцем дачи площадью 499 кв.м, расположенной на участке в 28,4 сотки. Трехэтажный особняк расположен в престижном подмосковном коттеджном поселке "Ландшафт" в деревне Жуковка, рядом с Барвихой. Этот же поселок, по данным журналистов издания The Insider за 2020 год, стал местом покупки дома экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Особняк Лаврова находится в коттеджном поселке "Ландшафт"

Коттедж находится под круглосуточной ФСО. На участке есть мини-сад в японском стиле, с дорожками с подсветкой. Задний двор — это парковое пространство с садом.

Не по карману

Трехэтажный особняк площадью 499 квадратных метров и квартира в 248 квадратных метров в престижном доме в центре Москвы, принадлежащие Лаврову, имеют общую рыночную стоимость 600 миллионов рублей. Как посчитали журналисты, Лаврову пришлось бы копить на всю недвижимость более 100 лет.

Кстати, обеспечивает жильем Сергей Лавров не только свою семью, но и любовницу. Ранее "Телеграф" писал, как выглядит Светлана Полякова и чем она занимается.