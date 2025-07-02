Супруга Лаврова предпочитает вести закрытый образ жизни

Голос кремлевской пропаганды Сергей Лавров, который более 20 лет занимает должность министра иностранных дел России, давно женат. Его супругу зовут Марина и она подарила дипломату единственную дочь, хотя ходят слухи о его тайной связи с другой женщиной.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Мария Лаврова и что известно о ее жизни. В открытом доступе о жене главы МИДа России не так уже много информации.

Как выглядит жена Сергея Лаврова

Российский министр Сергей Лавров состоит в браке с Мариной более 50 лет. В 1982 году она родила ему дочь, которую назвали Екатерина.

Сергей Лавров познакомился с женой в студенческие годы

Жена кремлевского вруна предпочитает вести закрытый образ жизни, но согласно некоторым данным, Мария Александровна родилась 4 апреля 1950 года в Москве. После окончания школы она получила образование в Московском педагогическом институте, получив диплом филолога.

Жена Лаврова всю жизнь находится в его тени

Марина встретила Лаврова еще в студенчестве, а их свадьба состоялась, когда он был на третьем курсе МГИМО. После выпуска будущий политик начал активно работать в дипломатической сфере.

Чтобы быть вместе с мужем, Марина жертвовала своей карьерой ради семьи и сопровождала мужа в командировках. Некоторое время они жили на Шри-Ланке, поскольку там Лавров проходил стажировку в посольстве СССР.

Сергей Лавров вместе с женой и дочерью

Затем семья переехала в Нью-Йорк, там и родилась их единственная дочь. В США Мария устроилась работать в библиотеку в советское постпредство при ООН. Также Лаврова помогала женам новоприбывших советских дипломатов осваиваться в новой стране.

Сергей Лавров с единственной дочерью Екатериной

Несмотря на то, что Мария сопровождала мужа в его многочисленных поездках, на публике вместе с ним она появлялась крайне редко. Более 50 лет она прячется в тени Лаврова, не дает интервью и не ведет социальные сети.

В сети писали, что жена кремлевского вруна получила небольшую должность в российском МИДе, но сейчас о ее месте работы нет никакой информации. Свежих фотографий Марии Лавровой в сети также нет.

Лавров вместе с Марией в браке более 50 лет

Зато ее муж продолжает продвигать кремлевскую пропаганду и оправдывать военные преступления путинской армии. При каждой удобной возможности Сергей Лавров рассказывает чушь о "нацистах" в Украине и "злодеяниях киевского режима".

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