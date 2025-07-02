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Вместе более 50 лет, но прячется в его тени: как выглядит супруга "рупора" кремлевской лжи Лаврова

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Что известно о жене Сергея Лаврова Новость обновлена 02 июля 2025, 14:36
Что известно о жене Сергея Лаврова. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Супруга Лаврова предпочитает вести закрытый образ жизни

Голос кремлевской пропаганды Сергей Лавров, который более 20 лет занимает должность министра иностранных дел России, давно женат. Его супругу зовут Марина и она подарила дипломату единственную дочь, хотя ходят слухи о его тайной связи с другой женщиной.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Мария Лаврова и что известно о ее жизни. В открытом доступе о жене главы МИДа России не так уже много информации.

Как выглядит жена Сергея Лаврова

Российский министр Сергей Лавров состоит в браке с Мариной более 50 лет. В 1982 году она родила ему дочь, которую назвали Екатерина.

Сергей Лавров с женой
Сергей Лавров познакомился с женой в студенческие годы

Жена кремлевского вруна предпочитает вести закрытый образ жизни, но согласно некоторым данным, Мария Александровна родилась 4 апреля 1950 года в Москве. После окончания школы она получила образование в Московском педагогическом институте, получив диплом филолога.

Жена Лаврова всю жизнь находится в его тени
Жена Лаврова всю жизнь находится в его тени

Марина встретила Лаврова еще в студенчестве, а их свадьба состоялась, когда он был на третьем курсе МГИМО. После выпуска будущий политик начал активно работать в дипломатической сфере.

Чтобы быть вместе с мужем, Марина жертвовала своей карьерой ради семьи и сопровождала мужа в командировках. Некоторое время они жили на Шри-Ланке, поскольку там Лавров проходил стажировку в посольстве СССР.

Сергей Лавров вместе с женой и дочерью
Сергей Лавров вместе с женой и дочерью

Затем семья переехала в Нью-Йорк, там и родилась их единственная дочь. В США Мария устроилась работать в библиотеку в советское постпредство при ООН. Также Лаврова помогала женам новоприбывших советских дипломатов осваиваться в новой стране.

Сергей Лавров с единственной дочерью Екатериной
Сергей Лавров с единственной дочерью Екатериной

Несмотря на то, что Мария сопровождала мужа в его многочисленных поездках, на публике вместе с ним она появлялась крайне редко. Более 50 лет она прячется в тени Лаврова, не дает интервью и не ведет социальные сети.

В сети писали, что жена кремлевского вруна получила небольшую должность в российском МИДе, но сейчас о ее месте работы нет никакой информации. Свежих фотографий Марии Лавровой в сети также нет.

Лавров вместе с Марией в браке более 50 лет
Лавров вместе с Марией в браке более 50 лет

Зато ее муж продолжает продвигать кремлевскую пропаганду и оправдывать военные преступления путинской армии. При каждой удобной возможности Сергей Лавров рассказывает чушь о "нацистах" в Украине и "злодеяниях киевского режима".

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дочь Пескова и что о ней известно. Девушка в 17 лет была помолвлена.

Теги:
#МИД России #Личная Жизнь #Сергей Лавров #Мария Лаврова