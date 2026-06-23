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Лавров снова оконфузился матом на камеру: когда и как еще позорился (видео)

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Предствитель российской "верхушки" нередко показывает себя во всей "красе"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз оконфузился своим нецензурным высказыванием, которое в итоге разлетелось по социальным сетям.

Казус случился на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ, где Лавров общался с представителями СМИ. В один момент, как предполагают в соцсетях, он спутал сотрудника СМИ из Йемена с кем-то другим и выругался.

"Йемен, ой, нет, Йемен к хе*ам собачим", — резко заявил глава МИД ДФ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о других курьезных случаях, когда Лавров употреблял матерные выражения на камеру.

Конфуз с британским министром

В далеком 2008 году Сергей Лавров использовал нецензурные высказывания во время разговора с министром иностранных дел Британии Девидом Милибендом. Издание The Daily Mail приводит слова Лаврова: "Кто вы такой б***, чтобы мне лекции читать". ("Who are you to f*** lecture me?").

При этом, другой собеседник рассказал, что разговор был наполнен словом "f*ck". Как отмечается, нецензурные бранные выражения, но "лишь с одной стороны".

Разговор состоялся на фоне войны в Южной Осетии. Позже сообщалось, что Милибэнд жестко отчитывал российского министра, на что тот ответил резкой нецензурной бранью.

Знаменитая фраза Лаврова

12 августа 2015 года во время международных переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром глава российского МИД Сергей Лавров произнес фразу "Де*илы, б**дь".

При этом журналисты позже заявляли, что якобы реплика Лаврова, скорее всего, относилась к сидящим в зале.

МИД России тогда отказался комментировать произошедшее. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, будучи ведущей пресс-конференции, заявила, что ничего подобного не слышала, а по губам читать не умеет.

Стоит добавить, что это высказывание Лаврова наделало много шуму и буквально закрепилось за ним на долгие годы. Нередко его использовали для мемов и фотожаб.

Вопрос о Пригожине вывел Лаврова из себя

В августе 2023 года Лавров эмоционально отреагировал на вопрос о гибели Евгения Пригожина. Свои отношения с главарем ЧВК "Вагнера" он прокомментировал матом. Видео момента общения с российским журналистом на саммите BRICS в Южной Африке было опубликовано в сети.

Сперва журналист спросил Лаврова о том, как смерть Евгения Пригожина скажется на интересах россии в Африке, откуда главарь "вагнеровцев" записывал видео за несколько дней до катастрофы. Вместо ответа глава российского МИД поспешил поршмыгнуть в лифт в окружении охраны.

Вторая попытка журналиста пообщаться с российским министром тоже не увенчалась успехом. После брифинга он попытался еще раз заговорить с Лавровым и задав вопрос о том, насколько плотно лавров сотрудничал с ЧВК "Вагнера". Глава МИД россии не дал четкого ответа, лишь пробормотал матерную фразу вроде:

"Да откуда вы взялись-то, еб**".

Как Лаврову на ногу наступили

Курьез произошел в ходе саммита БРИКС, который проходит в Казани в октябре 2024 года. Сергею Лаврову внезапно наступили на ногу, после чего он что-то пробурчал себе под нос.

В социальных сетях попытались расшифровать по губам и пришли к выводу, что министр говорит: "Пи****с, б***ь".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где живет один из главных рупоров пропаганды Сергей Лавров.

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#Россия #Сергей Лавров #Подборка #Нецензурные выражения #Маты