Утренний разворот: ВСУ получили новые приказы на фоне "перемирия" с Россией

В РФ полностью проигнорировали "режим тишины"

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ВСУ на фоне слухов о "временном перемирии" продолжают выполнять определенные задачи по обороне Украины согласно плану. "Режим прекращения огня" стартовал в полночь, однако Россия продолжила обстреливать Украину.

Об этом РБК-Украина сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ. Там отметили, что выполняют задачи оборонной операции в полном объеме, указав на то, что РФ не соблюдает "режим прекращения огня".

"Режим прекращения огня" не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья наших военнослужащих. Следовательно, задачи оборонной операции выполняются в полном объеме", — сказал собеседник.

Добавим, что в сети появилась информация о том, что утром 5 сентября Силы обороны Украины получили отмену распоряжения о временном прекращении огня.

Что известно о "перемирии"

О режиме тишины 4 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на свои источники из нескольких бригад с разных направлений, и высокопоставленного собеседника в силовом блоке. По данным источников, инициатива исходила от Украины, однако на момент предоставления информации никаких договоренностей не было.

Что сказал Зеленский

Киев воздержится от воздушных ударов на время визита спецпосланников президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — в Москву и проведения там переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, подчеркнув, что Украина ожидает от России аналогичного шага.

Что говорят на линии фронта?

По информации "Суспільне", Силы обороны Украины не получали указаний об остановке боевых действий на линии фронта. В то же время американская сторона отдельно обсуждала с Киевом и Москвой режим прекращения огня в воздухе накануне визита Уиткоффа и Кушнера в Москву.

При этом источники издания в Конгрессе США заявляли о договоренности по перемирию с 5 по 8 сентября, не уточняя его формат. Однако собеседники "Суспільне" в управлении Вооруженных Сил, командовании Сил ТрО "Север", а также командиры подразделений на разных направлениях опровергли информацию об остановке огня на линии фронта в этот период, о чем сообщала "УП".

Речь шла только о перемирии в воздухе?

Киев ждет ответа Москвы на предложение о возможном прекращении ударов в воздухе во время дипломатических встреч, сообщил источник РБК-Украина в Офисе президента. По его словам, речь идет о взаимном отказе от воздушных атак в конкретных временных и географических рамках.

При этом источники издания в Силах обороны подтверждали, что на фронт уже поступили боевые распоряжения остановить удары до конца суток 7 сентября.

Комментарий Буданова

Украина действительно предлагала России режим прекращения огня. Эту инициативу передали лично президенту РФ Владимиру Путину, однако никакой реакции со стороны РФ не последовало. Об этом в комментарии "Суспільне" заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, предложение о тишине касалось не только ударов по территории Украины, но и линии фронта. "Но дроны летят, вы все видели", — отметил Буданов. Глава ОП также напомнил, что в это воскресенье состоится визит спецпредставителей президента США в Украину. При этом Буданов предположил, что 6 сентября, во время их визита в Киев, Россия воздержится от ударов по столице Украины.

Россия продолжает атаки на Украину

Несмотря на разговоры о прекращении огня, РФ била по Украине этой ночью. В Киеве после полуночи работала ПВО. РФ убила несколько людей в Каменском (Днепропетровская область) и атаковала "Эпицентр" в Николаеве. Кроме того, оккупанты нанесли удар по жилой многоэтажке в Борисполе (Киевская область).

Визиты спецпосланников Трампа в Москву и Киев

В эти выходные Уиткофф и Кушнер должны посетить Москву (в субботу), а затем Киев (в воскресенье) для проведения переговоров о прекращении войны.

Стив Уиткофф. Фото: Getty Images

По словам Зеленского, главная цель переговоров – найти реальные варианты завершения войны. Украинская сторона ожидает предложения Уиткоффа и Кушнера после встреч в Москве.

Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Отметим, что за весь период российско-украинской войны ни одно объявленное "перемирие" не приносило реального и полного прекращения огня. РФ каждый раз нарушала договоренности, часто уже в первые часы.

Напомним, Дональд Трамп заявил 4 сентября, что цель поездки Уиткоффа и Кушнера — "завершить войну". По его словам, они привезут России соответствующее предложение. Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли турне спецпосланников президента США приблизить реальную остановку войны.