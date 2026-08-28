Россия целенаправленно выбивает "Эпицентры": где и когда атаковали магазины сети (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Враг нацелился на сеть
Утром в пятницу, 28 августа, Россия ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Запорожье. С начала полномасштабной войны враг полностью разрушил 11 "Эпицентров" еще более 15 торговых объектов получили серьезные повреждения (информация по состоянию на 23 августа 2026 года).
Запорожье
"Телеграф" рассказывает, где и когда были атакованы гипермаркеты "Эпицентр". Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, из-за удара по магазину в Запорожье утром в пятницу ранены четыре человека.
Россияне ударили по "Эпицентру" дроном. Возник пожар, огонь охватил около 2000 квадратных метров. РФ уничтожила последний "Эпицентр" в Запорожье — все три магазина сети в городе пострадали от атак.
Один из "Эпицентров" Запорожья также пострадал от удара беспилотником 21 января 2026 года. Был поврежден фасад здания и конструкции ТЦ.
Предыдущие удары по гипермаркетам "Эпицентр"
Харьков
Россияне ударили беспилотником по торговому центру сети в Основянском районе Харькова накануне — 27 августа. Было повреждено здание, погиб один человек, пятеро получили ранения. Это был последний работающий "Эпицентр" в городе, тогда как другие магазины сети уже подвергались атакам ранее.
25 мая 2024 года Россия сбросила два КАБа на "Эпицентр" на Салтовке в Харькове. Тогда погибли 19 человек, гипермаркет выгорел.
Одесса
В День Независимости Украины, 24 августа, россияне нанесли удары по двум "Эпицентрам" в Одессе. После атаки возникли пожары в гипермаркете в поселке Котовского (Пересыпский район города) и магазине на 7 километре (Хаджибейский район).
Торговые центры сети "Эпицентр" в Херсоне россияне неоднократно обстреливали и уничтожали целенаправленно. В городе Каменское на Днепропетровщине "Эпицентр" был полностью уничтожен вражескими ракетными обстрелами. 20 июля этого года российский беспилотник попал в здание гипермаркета "Эпицентр" в Сумах. Загорелся пожар, здание практически уничтожено.
В каких городах "Эпицентры" полностью разрушены
По состоянию на 7 августа 2026 года, в компании "Эпицентр" сообщили, что с начала полномасштабной войны российские атаки полностью уничтожили торговые центры сети в:
- Мариуполе;
- Чернигове (конец февраля 2022 года);
- Буче (март 2022);
- Никополе (6 марта 2024);
- Харькове (25 мая 2024 г.);
- Каменском (26 июля 2025 года);
- Херсоне (два ТЦ – февраль и май 2023 года);
- Сумах (20 июля 2026 г.);
- Кривом Роге (26 июля 2026 года).
Кроме того, Россия ударила по логистическому центру "Эпицентра" под Киевом в сентябре 2025 года. В результате попадания вражеских беспилотников возник масштабный пожар. Ликвидация последствий продолжалась более 10 часов.
Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях удара России по "Эпицентру" в Кривом Роге. Гипермаркет уничтожен.