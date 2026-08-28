Россия целенаправленно выбивает "Эпицентры": где и когда атаковали магазины сети (фото)

Враг нацелился на сеть

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Утром в пятницу, 28 августа, Россия ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Запорожье. С начала полномасштабной войны враг полностью разрушил 11 "Эпицентров" еще более 15 торговых объектов получили серьезные повреждения (информация по состоянию на 23 августа 2026 года).

Запорожье

"Телеграф" рассказывает, где и когда были атакованы гипермаркеты "Эпицентр". Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, из-за удара по магазину в Запорожье утром в пятницу ранены четыре человека.

Россия атаковала "Эпицентр" с утра. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Возник масштабный пожар. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Россияне ударили по "Эпицентру" дроном. Возник пожар, огонь охватил около 2000 квадратных метров. РФ уничтожила последний "Эпицентр" в Запорожье — все три магазина сети в городе пострадали от атак.

Один из "Эпицентров" Запорожья также пострадал от удара беспилотником 21 января 2026 года. Был поврежден фасад здания и конструкции ТЦ.

Предыдущие удары по гипермаркетам "Эпицентр"

Харьков

Россияне ударили беспилотником по торговому центру сети в Основянском районе Харькова накануне — 27 августа. Было повреждено здание, погиб один человек, пятеро получили ранения. Это был последний работающий "Эпицентр" в городе, тогда как другие магазины сети уже подвергались атакам ранее.

25 мая 2024 года Россия сбросила два КАБа на "Эпицентр" на Салтовке в Харькове. Тогда погибли 19 человек, гипермаркет выгорел.

Одесса

В День Независимости Украины, 24 августа, россияне нанесли удары по двум "Эпицентрам" в Одессе. После атаки возникли пожары в гипермаркете в поселке Котовского (Пересыпский район города) и магазине на 7 километре (Хаджибейский район).

Торговые центры сети "Эпицентр" в Херсоне россияне неоднократно обстреливали и уничтожали целенаправленно. В городе Каменское на Днепропетровщине "Эпицентр" был полностью уничтожен вражескими ракетными обстрелами. 20 июля этого года российский беспилотник попал в здание гипермаркета "Эпицентр" в Сумах. Загорелся пожар, здание практически уничтожено.

"Эпицентр" в Каменском после удара. Фото: "Телеграф"

"Эпицентр" в Сумах после удара России Фото: ГСЧС

Здание "Эпицентра" в Сумах выгорело

В каких городах "Эпицентры" полностью разрушены

По состоянию на 7 августа 2026 года, в компании "Эпицентр" сообщили, что с начала полномасштабной войны российские атаки полностью уничтожили торговые центры сети в:

Мариуполе;

Чернигове (конец февраля 2022 года);

Буче (март 2022);

Никополе (6 марта 2024);

Харькове (25 мая 2024 г.);

Каменском (26 июля 2025 года);

Херсоне (два ТЦ – февраль и май 2023 года);

Сумах (20 июля 2026 г.);

Кривом Роге (26 июля 2026 года).

Кроме того, Россия ударила по логистическому центру "Эпицентра" под Киевом в сентябре 2025 года. В результате попадания вражеских беспилотников возник масштабный пожар. Ликвидация последствий продолжалась более 10 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях удара России по "Эпицентру" в Кривом Роге. Гипермаркет уничтожен.