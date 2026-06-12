Кадыров-младший получил новые медали. Чем отличился и какие награды уже есть (инфографика)

Более 16 медалей получены до совершеннолетия

18-летний сын председателя Чечни Рамзана Кадырова Адам получил две новые награды за две недели. Юноша стал не только дважды "Героем Чечни".

Как пишут росСМИ, Адам в свои 18 лет занимает должность помощника председателя Чечни и секретаря Совбеза республики.

В этот раз его наградили "за выдающиеся заслуги перед государством", "сердечное служение народу", поддержку "СВО" и в связи с Днем России. По словам главы правительства республики Магомеда Даудова, Кадыров-младший получил заслуженные награды за "патриотизм" и "ответственность и преданность Родине".

Добавим, что в 15 лет Адама Кадырова уже награждали званием "Героя Чечни". Кроме того, 31 мая он получил медаль "За вклад в проведение "СВО".

Адам и Рамзан Кадырова

Какие награды у 18-летнего Адама Кадырова

2023:

Звание Герой Чеченской Республики;

Орден "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества") парламента Чечни;

Орден "За заслуги перед Уммой" I степени;

Орден "За служение религии Ислам" I степени;

Орден "Трудовая доблесть России";

Медаль "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени.

2024:

Орден Кадырова (высшая награда Чечни);

2025 :

Медаль "Защитник Чеченской Республики";

Нагрудный знак ОМОН "Ахмат-Грозный";

Медаль Росгвардии "За боевое отличие";

Почетная грамота Росгвардии;

Медаль памяти Ахмата-Хаджи Кадырова

2026:

Памятная медаль к 20-летию полка "Север" имени Ахмата-Хаджи Кадырова;

Золотая медаль "За заслуги в повышении безопасности атомных станций";

Медаль "За вклад в проведение СВО";

Другие награды:

Медаль "Юный Герой";

Орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой";

Орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".

Какие награды у Адама Кадырова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лидер Чечни Рамзан Кадыров попал в довольно странный курьез. Ведь он, вероятнее всего, на своем канале опубликовал координаты закладки запрещенных веществ.