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Кадыров-младший получил новые медали. Чем отличился и какие награды уже есть (инфографика)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Лидер Чечни и его сын Новость обновлена 12 июня 2026, 20:32
Лидер Чечни и его сын. Фото Коллаж "Телеграфа"

Более 16 медалей получены до совершеннолетия

18-летний сын председателя Чечни Рамзана Кадырова Адам получил две новые награды за две недели. Юноша стал не только дважды "Героем Чечни".

Как пишут росСМИ, Адам в свои 18 лет занимает должность помощника председателя Чечни и секретаря Совбеза республики.

В этот раз его наградили "за выдающиеся заслуги перед государством", "сердечное служение народу", поддержку "СВО" и в связи с Днем России. По словам главы правительства республики Магомеда Даудова, Кадыров-младший получил заслуженные награды за "патриотизм" и "ответственность и преданность Родине".

Добавим, что в 15 лет Адама Кадырова уже награждали званием "Героя Чечни". Кроме того, 31 мая он получил медаль "За вклад в проведение "СВО".

Адам и Рамзан Кадырова
Адам и Рамзан Кадырова

Какие награды у 18-летнего Адама Кадырова

2023:

  • Звание Герой Чеченской Республики;
  • Орден "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества") парламента Чечни;
  • Орден "За заслуги перед Уммой" I степени;
  • Орден "За служение религии Ислам" I степени;
  • Орден "Трудовая доблесть России";
  • Медаль "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени.

2024:

  • Орден Кадырова (высшая награда Чечни);

2025 :

  • Медаль "Защитник Чеченской Республики";
  • Нагрудный знак ОМОН "Ахмат-Грозный";
  • Медаль Росгвардии "За боевое отличие";
  • Почетная грамота Росгвардии;
  • Медаль памяти Ахмата-Хаджи Кадырова

2026:

  • Памятная медаль к 20-летию полка "Север" имени Ахмата-Хаджи Кадырова;
  • Золотая медаль "За заслуги в повышении безопасности атомных станций";
  • Медаль "За вклад в проведение СВО";

Другие награды:

  • Медаль "Юный Герой";
  • Орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой";
  • Орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".
Какие награды у Адама Кадырова
Какие награды у Адама Кадырова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лидер Чечни Рамзан Кадыров попал в довольно странный курьез. Ведь он, вероятнее всего, на своем канале опубликовал координаты закладки запрещенных веществ.

Теги:
#Россия #Чечня #Рамзан Кадыров #Награда #Адам Кадыров