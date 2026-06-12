Кадыров-младший получил новые медали. Чем отличился и какие награды уже есть (инфографика)
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Более 16 медалей получены до совершеннолетия
18-летний сын председателя Чечни Рамзана Кадырова Адам получил две новые награды за две недели. Юноша стал не только дважды "Героем Чечни".
Как пишут росСМИ, Адам в свои 18 лет занимает должность помощника председателя Чечни и секретаря Совбеза республики.
В этот раз его наградили "за выдающиеся заслуги перед государством", "сердечное служение народу", поддержку "СВО" и в связи с Днем России. По словам главы правительства республики Магомеда Даудова, Кадыров-младший получил заслуженные награды за "патриотизм" и "ответственность и преданность Родине".
Добавим, что в 15 лет Адама Кадырова уже награждали званием "Героя Чечни". Кроме того, 31 мая он получил медаль "За вклад в проведение "СВО".
Какие награды у 18-летнего Адама Кадырова
2023:
- Звание Герой Чеченской Республики;
- Орден "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества") парламента Чечни;
- Орден "За заслуги перед Уммой" I степени;
- Орден "За служение религии Ислам" I степени;
- Орден "Трудовая доблесть России";
- Медаль "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени.
2024:
- Орден Кадырова (высшая награда Чечни);
2025 :
- Медаль "Защитник Чеченской Республики";
- Нагрудный знак ОМОН "Ахмат-Грозный";
- Медаль Росгвардии "За боевое отличие";
- Почетная грамота Росгвардии;
- Медаль памяти Ахмата-Хаджи Кадырова
2026:
- Памятная медаль к 20-летию полка "Север" имени Ахмата-Хаджи Кадырова;
- Золотая медаль "За заслуги в повышении безопасности атомных станций";
- Медаль "За вклад в проведение СВО";
Другие награды:
- Медаль "Юный Герой";
- Орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой";
- Орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что лидер Чечни Рамзан Кадыров попал в довольно странный курьез. Ведь он, вероятнее всего, на своем канале опубликовал координаты закладки запрещенных веществ.