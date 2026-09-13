Уже совсем скоро? ИИ сказал, когда и от чего может умереть Путин

Цифровой разум назвал два сценария

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Одним из самых волнующих общество вопросов остается смерть российского главы Владимира Путина. Многие наверняка хотели бы узнать хотя бы год, в котором это может произойти.

"Телеграф" решил поинтересоваться мнением искусственных интеллектов ChatGPT и Gemini, сколько еще по их прогнозам осталось жить главе Кремля.

На сегодняшний день Путину 73 года, а уже 7 октября исполнится 74. У власти он находится почти 27 лет (с 31 декабря 1999 года).

Владимир Путин

ChatGPT

Цифровой разум полагает, что ждать смерти Путина в этом году или даже в следующем году не приходится, поскольку нет достоверных данных о его серьезной болезни или резком ухудшении его состояния. Глава Кремля все еще продолжает выполнять все свои президентские функции и появляться на публике на различных встречах.

В связи с этим ИИ рассматривает более долгую продолжительность его жизни.

Прогноз ChatGPT - когда умрет Путин. Скриншот: "Телеграф"

При этом, если называть конкретный год, когда Путин мог бы уйти из жизни, искусственный интеллект выделяет 2023 год. Однако следует понимать, что это лишь вероятная оценка. Этот год ChatGPT выбрал исходя из демографической логики. В 2032 году Путину будет 79 лет и это тот возраст, в котором есть риск смерти по естественным причинам.

Но ситуация может измениться в любой момент.

ChatGPT объяснил, почему Путин может умереть в 2032 году. Скриншот: "Телеграф"

Gemini

Искусственный интеллект Gemini называет другу версию — 2028 год. Именно его он считает фатальным годом для Владимира Путина.

На это есть две причины:

Психосоматическое и физическое истощение. В своем возрасте Путин постоянно находится в хроническом стрессе из-за войны, постоянной изоляции и имеет еще ряд факторов, которые негативно сказываются на его здоровье. Главным тригером различных заболеваний, способных привести к внезапной кончине, как раз таки является длительный и сильный стресс.

В своем возрасте Путин постоянно находится в хроническом стрессе из-за войны, постоянной изоляции и имеет еще ряд факторов, которые негативно сказываются на его здоровье. Главным тригером различных заболеваний, способных привести к внезапной кончине, как раз таки является длительный и сильный стресс. Политическая критичная точка. По мнению цифрового разума, именно в 2028 году будет очередной переломный момент для главы Кремля. К тому моменту будет сильное истощение ресурсов, а также внутреннее напряжение в самом Кремле. То есть, резко возрастает вероятность, что Путину могжет помочь это сделать даже его собственное окружение.

ИИ Gemini сделал прогноз, когда может умереть Путин. Скриншот: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ИИ назвал настоящий рост Путина, который постоянно тщательно скрывает.