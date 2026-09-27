"Мертвая рука" возвращается: Россия оживила советский план ядерного апокалипсиса

Глава Кремля панически боится "обезглавливания" со стороны США

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Россия воссоздала и модернизировала знаменитую советскую систему автоматического ядерного возмездия "Периметр", известную на Западе как "Мертвая рука". На секретный ядерный объект "1335" под Уральскими горами на эти цели были потрачены сотни миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании, которое провели газета The Sunday Times, датская медиа-группа Danwatch и центр Dossier Center. Главная задача комплекса — гарантировать запуск ядерного удара по противнику даже в том случае, если высшее военно-политическое руководство страны и Генштаб будут уничтожены.

Масштабы секретного строительства

В центре внимания расследования оказался глубоко под Уральскими горами (около поселка Кытлым) секретный командный комплекс "Объект 1335". Работы по его расширению и укреплению велись годами в строжайшем секрете. При этом РФ, вероятно, допустила слив некоторой информации, чтобы западные спецслужбы зафиксировали признаки строительства в рамках политики ядерного сдерживания.

Кытлым, Свердловская область на карте мира

Судя по закупкам и спутниковым снимкам, масштабы модернизации поражают:

Металл и бетон: Для укрепления объекта ушло около 20 тысяч тонн стали (что сопоставимо с весом трех Эйфелевых башен) и огромные объемы бетона для покрытия площади примерно в 150 тысяч квадратных метров.

Вход в туннель расположен в горе Косьвинский Камень/Фото: thetimes.com

Инфраструктура: Только за один 2020 год на объекте проложили 361,4 км кабеля, установили 160 вентиляционных установок, 30 трансформаторов, а также тысячи осветительных приборов и специализированного оборудования.

Вход в туннель раньше охранял небольшой гарнизон/Фото: thetimes.com

Автономность: Бункер оснащен передовыми системами фильтрации и жизнеобеспечения, рассчитанными на поддержание работоспособности в условиях радиоактивного, химического или биологического заражения.

На склоне горы появились огромные кучи выкопанной земли, что указывает на активную подземную деятельность/Фото: thetimes.com

На склоне горы появились огромные кучи выкопанной земли, что указывает на активную подземную деятельность/Фото: thetimes.com

На склоне горы появились огромные кучи выкопанной земли, что указывает на активную подземную деятельность/Фото: thetimes.com

РФ проложила в гору новую дорогу. Количество выходов, вероятно, увеличилось с трех (известных расследователям)/Фото: thetimes.com

Россия также создала новую военную базу "Подразделение 20003"/Фото: thetimes.com

Вход в гору охраняет небольшой гарнизон и пулеметная туррель/Фото: thetimes.com

Вид у входа в главный туннель и здание, в котором размещена пулеметная башня/Фото: thetimes.com

Изображение, найденное в социальных сетях, предположительно показывает туннель в Косьвинский Камене и российского военного, который, возможно, связан с Отрядом 20003/Фото: thetimes.com

Как работает "Периметр"

Сценарий применения системы рассчитан на гипотетический ядерный апокалипсис. Если Россия подвергнется массированному удару, а связь с высшими эшелонами власти пропадет, в дело вступает "Мертвая рука".

Специальные командные ракеты, запущенные из защищенных шахт, пролетая над территорией страны, передают зашифрованные сигналы и приказы на пусковые установки стратегических ядерных сил, которые пережили первую атаку. Это исключает человеческий фактор и делает неизбежным ответный удар по врагу.

Российский стратегический ракетный комплекс PC-24 Ярс/Фото: Getty Images

Страх перед "обезглавливанием"

Как отмечает источник, возрождение системы продиктовано давней паранойей Кремля перед так называемым "обезглавливающим ударом" — сценарием, при котором противник наносит молниеносную атаку непосредственно по центрам принятия решений и руководству страны.

По оценкам экспертов, опрошенных изданием, современные опасения российских властей во многом связаны со страхом перед потенциальными превентивными действиями США, направленными на ликвидацию военно-политического руководства РФ.

Ядерный шантаж Путина

Напомним, Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Европе "короткой войной". К слову, искусственный интеллект не верит, что Кремль в открытую нападет на страны НАТО.