"Мертва рука" повертається: Росія оживила радянський план ядерного апокаліпсису

Глава Кремля панічно боїться "обезголовлення" з боку США

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Росія відтворила та модернізувала знамениту радянську систему автоматичної ядерної відплати "Периметр", відому на Заході як "Мертва рука". На секретний ядерний об’єкт "1335" під Уральськими горами на ці цілі було витрачено сотні мільйонів доларів.

Про це йдеться у розслідуванні, яке провели газета The Sunday Times, данська медіагрупа Danwatch та центр Dossier Center. Головне завдання комплексу — гарантувати запуск ядерного удару по супротивнику навіть у тому разі, якщо вище військово-політичне керівництво країни та Генштаб буде знищено.

Масштаби секретного будівництва

У центрі уваги розслідування опинився глибоко під Уральськими горами (біля селища Китлим) секретний командний комплекс "Об’єкт 1335". Роботи з його розширення та зміцнення велися роками у найсуворішому секреті. При цьому РФ, ймовірно, допустила зливання деякої інформації, щоб західні спецслужби зафіксували ознаки будівництва в рамках політики ядерного стримування.

Китлим, Свердловська область на карті світу

Судячи з закупівель та супутникових знімків, масштаби модернізації вражають:

Метал і бетон: Для зміцнення об’єкта пішло близько 20 тисяч тонн сталі (що можна порівняти з вагою трьох Ейфелевих веж) і величезні обсяги бетону для покриття площі приблизно 150 тисяч квадратних метрів.

Вхід у тунель розташований у горі Косьвинський Камінь/Фото: thetimes.com

Інфраструктура: Лише за один 2020 рік на об’єкті проклали 361,4 км кабелю, встановили 160 вентиляційних установок, 30 трансформаторів, а також тисячі освітлювальних приладів та спеціалізованого обладнання.

Вхід у тунель раніше охороняв невеликий гарнізон/Фото: thetimes.com

Автономність: Бункер оснащений передовими системами фільтрації та життєзабезпечення, які розраховані на підтримку працездатності в умовах радіоактивного, хімічного або біологічного зараження.

На схилі гори з’явилися величезні купи викопаної землі, що вказує на активну підземну діяльність/Фото: thetimes.com

На схилі гори з’явилися величезні купи викопаної землі, що вказує на активну підземну діяльність/Фото: thetimes.com

На схилі гори з’явилися величезні купи викопаної землі, що вказує на активну підземну діяльність/Фото: thetimes.com

РФ проклала вгору нову дорогу Кількість виходів, ймовірно, збільшилась із трьох (відомих розслідувачам)/Фото: thetimes.com

Росія також створила нову військову базу "Підрозділ 20003"/Фото: thetimes.com

Вхід у гору охороняє невеликий гарнізон та кулеметна турель/Фото: thetimes.com

Вигляд біля входу в головний тунель і будинок, в якому розміщена кулеметна вежа/Фото: thetimes.com

Зображення, знайдене у соціальних мережах, імовірно показує тунель у Косьвинському Камені та російського військового, який, можливо, пов’язаний із Загоном 20003/Фото: thetimes.com

Як працює "Периметр"

Сценарій застосування системи розрахований на гіпотетичний ядерний апокаліпсис. Якщо Росія зазнає масованого удару, а зв’язок із вищими ешелонами влади пропаде, у справу вступає "Мертва рука".

Спеціальні командні ракети, запущені із захищених шахт, пролітаючи над територією країни, передають зашифровані сигнали та накази на пускові установки стратегічних ядерних сил, які пережили першу атаку. Це виключає людський фактор і робить неминучим удар у відповідь по ворогу.

Російський стратегічний ракетний комплекс PC-24 Ярс/Фото: Getty Images

Страх перед "обезголовленням"

Як зазначає джерело, відродження системи продиктоване давньою параною Кремля перед так званим "обезголовлюванням" — сценарієм, за якого противник завдає блискавичної атаки безпосередньо по центрах прийняття рішень та керівництву країни.

За оцінками експертів, опитаних виданням, сучасні побоювання російської влади багато в чому пов’язані зі страхом перед потенційними превентивними діями США, спрямованими на ліквідацію військово-політичного керівництва РФ.

Ядерний шантаж Путіна

Нагадаємо, Глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив Європі "короткою війною". До речі, штучний інтелект не вірить, що Кремль відкрито нападе на країни НАТО.