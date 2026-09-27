Носили модницы в 1980-х и 2000-х: какая прическа грозит стать главным трендом осени 2026

Эта прическа постоянно возвращается в моду через каждые 25 лет

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Гофрированные волосы, которые были одним из главных модных увлечений 1980-х, а затем вернулись в начале 2000-х, снова появились на подиумах и красных дорожках. Однако теперь стилисты предлагают не оставлять на волосах четкие "вафельные" полосы, а расчесывать их, превращая в мягкие и объемные волны.

Как пишет Vogue Ukraine, гофре стало одной из заметных причесок сезона осень-зима 2026 года. На показе Chloé модели вышли на подиум с пышными вычесанными волнами, а вслед за ними похожую укладку примерили Оливия Дин, Charli XCX, Марго Робби и Грейс Ван Паттен.

Chloe осень-зима 2026. Фото: Vogue Ukraine

Chloe осень-зима 2026. Фото: Vogue Ukraine

Нынешнее возвращение не первое. История гофре показывает, что примерно раз в 20–25 лет модницы снова вспоминают о рифленых щипцах и мелких зигзагообразных волнах.

Первая волна: Барбра Стрейзанд и звезды 1980-х

Современные щипцы-гофре появились в начале 1970-х годов. Их создание связывают со стилисткой Джери Кузенца, одной из основательниц компании Sebastian Professional. Она работала над прической Барбры Стрейзанд и искала способ быстрее получить мелкие равномерные волны.

До этого волосы приходилось заплетать в десятки тонких косичек, ждать, пока они высохнут, а затем распускать. Процедура занимала почти целый день. Тогда Кузенца вместе с родственником-инженером разработала прибор с двумя рифлеными металлическими пластинами.

Согласно истории Sebastian Professional, первые щипцы создали в 1972 году. Гофрированную укладку использовали для образа Стрейзанд на обложке альбома Butterfly, вышедшего в 1974 году. На профессиональной выставке парикмахеров новинка вызвала большой интерес и фактически положила начало компании Sebastian.

Барбра Стрейзанд и Синди Лопер. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

По-настоящему массовым гофре стало в 1980-е. Одной из его главных поклонниц была Синди Лопер, прославившаяся не только песнями, но и яркими разноцветными волосами. В 1988 году Los Angeles Times писал, что рифленые щипцы существовали уже около 15 лет, однако увлечение началось лишь после того, как гофре стали носить модели и рок-звезды.

Прическа хорошо соответствовала моде десятилетия. Волосы должны были быть пышными, заметными и даже немного вызывающими. Гофре часто дополняли начесом, высокой челкой, яркими прядями, косым хвостом и большим количеством лака.

Вторая волна пришлась на нулевые

На рубеже 1990-х и 2000-х щипцы-гофре снова оказались востребованы. На этот раз "вафельными" делали как все волосы, так и отдельные пряди. Укладку сочетали с мелированием, цветными вставками, тонкими косичками и заколками.

В 2000 году Бейонсе появилась на церемонии MTV Movie Awards с длинными гофрированными волосами, окрашенными в несколько коричневых и светлых оттенков. Этот образ вошел в подборку самых запоминающихся причесок певицы, опубликованную Allure.

Бейонсе с гофрированными прядями. Фото: Allure, Vinnie Zuffante

В том же году Кристина Агилера пришла на My VH1 Music Awards с частично гофрированными волосами и ярко-красными прядями. Glamour позднее назвал эту укладку одним из самых узнаваемых ранних образов певицы.

Кристина Агиллера с гофре. Фото: Glamour

Не отставали и украинские звезды. Ирина Билык в 2000-е носила рельефные локоны, созданные с помощью плойки-гофре. Один из таких образов можно увидеть на снимках певицы времен "Танцев со звездами" 2007 года.

Таким образом, между появлением прибора в 1970-х и новой волной в начале нулевых прошло примерно четверть века. Еще через 20–25 лет гофре вновь вернулось — теперь уже как открытие для поколения, которое не застало его предыдущий пик.

Как делали гофре без специальных щипцов

В СССР специальные щипцы для гофре были далеко не в каждом доме, поэтому женщины использовали старый бесплатный способ. Влажные волосы делили на множество тонких прядей и заплетали в тугие косички. Чем мельче и плотнее было плетение, тем более выраженными получались "вафли".

Косички обычно оставляли на всю ночь. Утром их распускали, а волосы разделяли пальцами или расчесывали. Результат держался до следующего мытья головы, но подготовка занимала несколько часов, а спать с десятками тугих косичек было неудобно.

В 1990-е щипцы с рифлеными насадками стали доступнее. Их использовали не только для создания характерного рисунка, но и для увеличения объема. В материале ТСН стилисты вспоминали, что волосы сначала обрабатывали плойкой-гофре, затем дополнительно накручивали и начесывали. В результате прическа становилась значительно пышнее.

Чем современные "вафли" отличаются от старых

Сегодня гофре делают теми же щипцами с рифлеными пластинами, но готовая прическа выглядит иначе. Стилисты редко оставляют одинаковые четкие зигзаги по всей длине. Обработанные пряди расчесывают, смешивают с прямыми волосами или гофрируют только отдельные участки.

Для заметных мелких "вафель" используются классические щипцы. Например, Remington Ceramic Crimp S3580 имеет рифленые пластины шириной 37 мм и регулировку температуры от 150 до 220 градусов. Похожий прибор можно увидеть и на официальном сайте BaByliss. К слову, там ее цена составляет около 50 евро.

Рифленая плойка. Фото: BaByliss

Не стоит путать его с трехствольной плойкой, которая создает крупные плавные волны, тогда как классические щипцы-гофре оставляют на волосах частые ломаные линии.

Ранее мы писали, что из-за новой прически президент США Дональд Трамп стал похож на покойную мать. Во время публичного выступления в Лас-Вегасе американцы обратили внимание на заметно более густые волосы политика.