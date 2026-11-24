Своё предупреждение он сделал из оккупированного Крыма

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Россия может распасться к 2027 или 2028 году, считает российский генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Он связывает это с последствиями войны против Украины и предупреждает, что страна движется к распаду, пока президент РФ Владимир Путин остаётся у власти.

О прогнозе Ивашова сообщило издание The Express. Генерал считает, что для предотвращения распада нужна мирная смена власти, иначе главе Кремля грозит расстрел.

Почему генерал заговорил о распаде России

Ивашов оспорил утверждение Путина о том, что война идёт по плану. По оценке генерала, последствия войны для России уже настолько серьёзны, что под угрозой оказалась целостность страны.

"Всё идёт по плану – только не по-российскому. Война нанесла глубокий ущерб. Мой вывод таков: Россия прекратит своё существование к 2027 или 2028 году. Она распадётся", – сказал генерал-полковник в отставке.

Генерал выступает за добровольную передачу власти, чтобы избежать насилия Источник: east2west news

По наблюдениям Ивашова, в оккупированном Крыму стали реже вывешивать российские флаги, а символы Z, которыми обозначали поддержку вторжения, закрашивают или смывают. Как пишет The Express, генерал также рассказал о разговорах с местными жителями: те опасались перебоев с поставками продуктов и топлива.

Какую смену власти предлагает генерал

Ивашов предложил провести парад Победы и присвоить Путину звание генералиссимуса, которое носил Иосиф Сталин. По замыслу генерала, сразу после парада Путин должен объявить об отставке. Ивашов выступил за добровольную передачу власти, поскольку считает, что восстание может обернуться насилием.

"Проведите парад, а потом уходите – подайте в отставку прямо с парада. Добровольно, мирно передайте власть", – сказал Ивашов.

83-летний Ивашов служил при Путине в начале его президентства. С 1996 по 2001 год он возглавлял управление международного военного сотрудничества Министерства обороны России.

Как сообщал "Телеграф", Путин меняет риторику, чтобы оправдать войну и представить российскую агрессию как "освобождение" Украины. В новом интервью он предложил украинским военным перейти на сторону России.