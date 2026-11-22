Новый комплекс может поступить на вооружение РФ до конца года

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На спутниковых снимках от 6 июня 2026 года возле Ужура в Красноярском крае заметили технику для загрузки ракет в шахту. Аналитики считают это признаком того, что Россия начала развёртывать новые межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат".

Международный институт стратегических исследований (IISS) сообщил, что на снимках видны как минимум шесть машин возле открытой пусковой шахты. В районе Ужура базируется 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения, которая должна первой получить новый комплекс.

Что увидели возле шахты

Одну из машин у открытой шахты специалисты IISS определили как вероятный транспортёр-установщик. На его платформе не было видно секции ракеты. По оценке аналитиков, к моменту съёмки её уже могли опустить в шахту.

Ужур на карте Евразии

После успешного испытания в мае 2026 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что комплекс сможет заступить на боевое дежурство до конца года. Июньские кадры показывают признаки загрузки ракеты – одного из этапов её развёртывания.

У открытой шахты аналитики насчитали как минимум шесть машин Источник: iiss.org

Два успешных пуска и две неудачи

Первый успешный испытательный пуск "Сармата" состоялся в апреле 2022 года, второй – 12 мая 2026-го. Между ними известны два неудачных испытания: в сентябре 2024 года ракета взорвалась в пусковой шахте на Плесецке, а в ноябре 2025-го упала неподалёку от места старта вскоре после выхода из шахты.

Между первым и вторым успешными пусками "Сармата" прошло четыре года Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В октябре 2026 года аналитики IISS вновь заметили активность на испытательной площадке, откуда ракету успешно запустили в мае. Они связали её с возможным третьим испытанием. Defense Express отмечает, что на опубликованных кадрах видна техника у шахты, но аналитики не показали следов самого пуска.

Возможная подготовка к летным испытаниям РС-28 «Сармат» в шахте 1A/Фото: iiss.org

Ещё один успешный пуск мог бы снизить сомнения в надёжности "Сармата" Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Какие ракеты должен заменить "Сармат"

РС-28 предназначен для замены межконтинентальных ракет РС-20В "Воевода" и УР-100Н. Срок эксплуатации российских жидкостных межконтинентальных ракет продлили более чем на 20 лет. По открытым данным, Россия не испытывала эти ракеты с 2013 года.

В IISS считают, что старение этих ракет могло подтолкнуть Москву к развёртыванию "Сармата" после двух успешных испытаний. Для сравнения: другой российский комплекс, РС-24 "Ярс", поставили на боевое дежурство после трёх успешных пусков. Ещё одно успешное испытание "Сармата", по оценке института, помогло бы снизить сомнения в его надёжности.

Как сообщал "Телеграф", в 2025 году Путин оконфузился, хвастаясь "Сарматом". Глава Кремля забыл одну важную деталь.