"Шахеды" залетели в Беларусь, пока в небе был вертолет Лукашенко: детали

Вертолет направлялся южным курсом из резиденции "Озерный"

Три "шахеда" залетели на территорию Беларуси. В это время в небе находился вертолет с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко.

Об этом сообщает аналитический проект "Беларускі Гаюн". Отмечается, что примерно в 12:55 три "шахеда" залетели в направлении Гомельской области Беларуси с Черниговщины.

"Известно, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, ещё один зашёл в районе Лоева и движется в направлении Хойников", — говорится в сообщении.

Также аналитики сказали, что в небе над беларусью находился вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские "шахеды" залетали на территорию Беларуси уже неоднократно, например, во время российской атаки на Украину 29 августа. До этого, 16 июля, российский беспилотник типа "Шахед" разбился в Октябрьском районе Гомельской области Белоруссии. Он упал между населенными пунктами Паричи и Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной. А в ночь на четверг, 5 сентября, вовремя российской атаки на Украину "шахедами", некоторые дроны РФ залетели на территорию Беларуси.