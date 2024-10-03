"Шахеди" залетіли до Білорусі, поки в небі був вертоліт Лукашенка: деталі

Вертоліт прямував південним курсом із резиденції "Озерний"

Три "шахеди" залетіли на територію Білорусі. У цей час у небі був вертоліт із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє аналітичний проект "Білоруські Гаюн". Зазначається, що приблизно о 12:55 три "шахеди" залетіли у напрямку Гомельської області Білорусі з Чернігівщини.

"Відомо, що два з них перелетіли в районі Нової Гути та рухаються курсом на Гомель, ще один зайшов у районі Лоєва і рухається у напрямку Хойніков", — йдеться у повідомленні.

Також аналітики сказали, що в небі над білоруссю знаходився вертоліт із Лукашенком, який прямує південним курсом із резиденції "Озерний". За попередніми даними, вертоліт летить до Микашевичів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські "шахеди" залітали на територію Білорусі вже неодноразово, наприклад під час російської атаки на Україну 29 серпня. До цього 16 липня російський безпілотник типу "Шахед" розбився в Жовтневому районі Гомельської області Білорусії. Він упав між населеними пунктами Паричі та Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною. А в ніч на четвер, 5 вересня, вчасно російської атаки на Україну "шахедами", деякі дрони РФ залетіли на територію Білорусі.