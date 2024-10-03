Российский олигарх хотел "продать" данные о планах Путина и Лукашенко разведке США

Встречи проходили в 2022

Один из российских олигархов Михаил Гуцериев пытался "слить" разведке США данные о планах лидера РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в обмен на санкции.

Об этом пишет чешское издание Deník N. По данным источников, в 2022 году Гуцериев несколько раз встречался с представителями ФБР и чешскими спецслужбами в Праге.

Но, исходя из того, что санкции до сих пор действуют, его предложение и соглашение не сработали.

Один из собеседников сообщил, что эти встречи организовывал чешский полицейский грузинского происхождения, ранее он был одной из ключевых фигур в разведке, связанной с русскоязычной организованной преступностью.

Отмечается, что Гуцериев хотел продать геополитические планы Путина и Лукашенко в обмен на выход из списка санкций. Он настаивал на том, что эти данные были бы очень полезны в войне в Украине. В Чехии начато следствие, которое изучает, платил ли Гуцериев своему посреднику, чешскому копу, за организацию этих встреч.

Но при обыске дома этого полицейского были обнаружены большие суммы денег, дорогие вещи, что усугубляет подозрения.

Отметим, что Гуцериев — ингушский миллиардер и нефтяной магнат, он владел компаниями "Роснефть" и "Афипский НПЗ". В 2021 году его бизнес попал под санкции ЕС из-за его участия в торговле белорусской нефтью и тесных связей с Лукашенко. Несмотря на ограничения, он остается одним из самых богатых россиян с состоянием в 3,5 миллиарда долларов, согласно данным Forbes.

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