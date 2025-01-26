"Лукашенко победил на выборах Лукашенко": в сети шутят о голосовании в Беларуси
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Результат голосования был немного предсказуем
На президентских выборах в Беларуси победил Александр Лукашенко. И это не стало неожиданностью ни для кого.
Согласно данным экзитполов, он набрал 87,6% голосов избирателей. Его ближайшему оппоненту Сергею Сиранкову "нарисовали" лишь 2,7%.
Поскольку реальной оппозиции в Беларуси после протестов 2020 года не осталось, то особой интриги на "выборах Лукашенко" не ожидалось. Весьма показательной была реакция пользователей сети.
Любопытно и то, что в российском сегменте сети почему-то тоже не особо удивились.
Как сообщалось ранее, выборы в Беларуси прошли 26 января. Помимо Лукашенко в них участвовали Сергей Сиранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукович — все трое являются представителями проправительственных партий. Также к выборам допустили "оппозиционную кандидатку" Анну Канопацкую, которая скорее всего попала в бюллетени, чтобы создать видимость наличия инакомыслия в стране.
В ЕС призвали не признавать результаты голосования, а в МИД Украины заявили, что тоже не видят причин это делать.
Как сообщалось ранее, Лукашенко пришел на участок со своей собачкой, которая "сходила по-маленькому" прямо на участке.