"Лукашенко победил на выборах Лукашенко": в сети шутят о голосовании в Беларуси

Результат голосования был немного предсказуем

На президентских выборах в Беларуси победил Александр Лукашенко. И это не стало неожиданностью ни для кого.

Согласно данным экзитполов, он набрал 87,6% голосов избирателей. Его ближайшему оппоненту Сергею Сиранкову "нарисовали" лишь 2,7%.

Поскольку реальной оппозиции в Беларуси после протестов 2020 года не осталось, то особой интриги на "выборах Лукашенко" не ожидалось. Весьма показательной была реакция пользователей сети.

Любопытно и то, что в российском сегменте сети почему-то тоже не особо удивились.

Как сообщалось ранее, выборы в Беларуси прошли 26 января. Помимо Лукашенко в них участвовали Сергей Сиранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукович — все трое являются представителями проправительственных партий. Также к выборам допустили "оппозиционную кандидатку" Анну Канопацкую, которая скорее всего попала в бюллетени, чтобы создать видимость наличия инакомыслия в стране.

В ЕС призвали не признавать результаты голосования, а в МИД Украины заявили, что тоже не видят причин это делать.

Как сообщалось ранее, Лукашенко пришел на участок со своей собачкой, которая "сходила по-маленькому" прямо на участке.