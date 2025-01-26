"Лукашенко переміг на виборах Лукашенка": у мережі жартують про голосування у Білорусі

Результат голосування був трохи передбачуваний

На президентських виборах у Білорусі переміг Олександр Лукашенко. І це не стало несподіванкою ні для кого.

За даними екзитполів, він набрав 87,6% голосів виборців. Його найближчому опоненту Сергію Сиранкову "намалювали" лише 2,7%.

Оскільки реальної опозиції в Білорусі після протестів 2020 року не залишилося, особливої інтриги на "виборах Лукашенка" не очікувалося. Дуже показовою була реакція користувачів мережі.

Цікаво й те, що в російському сегменті мережі чомусь теж не надто здивувалися.

Як повідомлялося раніше, вибори у Білорусі відбулися 26 січня. Крім Лукашенка, у них брали участь Сергій Сиранков, Олександр Хижняк та Олег Гайдукович — усі троє є представниками проурядових партій. Також до виборів допустили "опозиційну кандидатку" Ганну Канопацьку, яка, швидше за все, потрапила до бюлетенів, щоб створити видимість наявності інакодумства в країні.

У ЄС закликали не визнавати результатів голосування, а в МЗС України заявили, що теж не бачать причин цього робити.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко прийшов на ділянку зі своїм песиком, який "сходив по-маленькому" прямо на ділянці.