Лукашенко пришел на голосование в Беларуси: не обошлось без конфуза (видео)

Лукашенко заявил, что проголосовал на участке "за всех"

В воскресенье, 26 января, в Беларуси началось голосование на выборах главы государства. Кроме Александра Лукашенко, который фактически руководит страной с 1994 года, на пост президента свои кандидатуры выдвинули еще четыре человека.

Однако, как сообщает "Телеграф", на выборах не обошлось без курьезов. На одном из избирательных участков Минска, куда пришел Лукашенко, с ним был его домашний любимец — пес породы шпиц по кличке Умка.

Когда Лукашенко и его окружение вошли, собака "сходила по-маленькому" прямо на участке.

Уже когда Лукашенко опустил бюллетень в урну, он заявил, что "проголосовал за всех".

Кого еще допустили к участию в выборах

По данным Центризбиркома Республики Беларусь, на выборы зарегистрировали Олега Гайдукевича, Анну Канопацкую, Александра Хижняка и Сергея Сыранкова.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины заявило, что не будет признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом сказал спикер ведомства Георгий Тихий.

Что известно о Лукашенко

Александр Лукашенко впервые был избран на пост президента Беларуси 20 июля 1994 года: фактически, он находится у власти 30 лет. За это время он установил в республике авторитарный режим, подавил политическую оппозицию, ограничил свободу СМИ. В 2004 году он внес изменения в конституцию Республики Беларусь, которые убрали ограничения на количество президентских сроков.

Недовольные правлением Лукашенко белорусы не раз выходили на акции протестов — последняя случилась в 2020-2021 году. Все акции были подавлены, а их участники подверглись преследованиям и издевательствам со стороны силовиков. Некоторые погибли, остальные были брошены в тюрьмы или уехали из страны.

Украина в 2021 году заявила, что не будет признавать Лукашенко легитимным главой Беларуси. Год спустя, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, российские войска вошли, в том числе, с территории Беларуси, в Киевскую, Черниговскую и Житомирскую области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где сейчас находится Светлана Тихановская.