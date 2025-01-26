"Выкобенивался как мог": Лукашенко обрушился на Зеленского и сделал прогноз по войне

Война закончится в ближайшее время в пользу России, убежден Лукашенко

Лидер Беларуси Александр Лукашенко на фоне выборов главы государства высказался о том, как по его мнению может закончиться российско-украинская война.

Об этом сообщают белорусские Telegram-каналы. По словам Лукашенко, война может закончиться уже в этом году. Правда, саму войну между Россией и Украиной он назвал "украинским конфликтом".

Также Лукашенко добавил, что позицию России "надо учитывать".

"Надо сейчас учитывать всё и позицию России, без неё никуда. Никакая Америка Россию не заставит. Из этого надо исходить. Никогда не заставит и не скажет Путину "сделать по-другому" ", — заявил Лукашенко.

В то же время он добавил, что российские войска никогда и никуда не уйдут с оккупированных территорий Украины. Речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, украинцев "ожидает тяжелая судьба, если они не определятся с новой властью".

Также Лукашенко заявил, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский якобы "выкручивался на переговорах как только мог".

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