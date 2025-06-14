"С плесенью, наверное": Лукашенко придумал необычный подарок для Путина
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В сети не обошлось без шуток по этому поводу
Александр Лукашенко захотел подарить Владимиру Путину головку сыра, когда тот приедет в Беларусь. Ожидается, что это произойдет в конце июня.
Об этом сообщил telegram-канал "Пул первого", который связывают с пресс-службой Лукашенко. Он показал кадры посещения предприятия "Молочный мир" в Гродненской области.
На видео видно, что сотрудники показали Лукашенко ассортимент производимых компанией сыров, среди которых была головка сыра "Президентский". Он, по всей видимости, заинтересовался продуктом и распорядился нарисовать на нем Кремль.
"Нарисуй вот тут Кремль, я ему подарю. В конце месяца приедет, а я ему скажу "на тебе от Молочного мира", — сказал он и добавил, что часто привозит Путину продуктовые корзины.
В сети не обошлось без шуток по этому поводу.
Как сообщалось ранее, в России в конце мая наблюдались проблемы с наличием картофеля, из-за чего цены на нее стремительно поползли вверх. Чтобы решить проблему, Путин обратился к Беларуси за помощью, но там тоже не смогли помочь.
В сети происшествие назвали "бульбоапокалипсисом" и начали делать шутки и мемы на этот счет.