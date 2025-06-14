Может ли РФ пойти в наступление на Волынь, Житомирщину и Черниговщину? Зеленский дал прогноз

Беларусь предоставила свою территорию РФ для наступления на Украину в 2022 году

Новое наступление россиян из Беларуси беспокоит украинцев, ведь на осень РФ и Беларусь запланировали совместные учения. Президент Украины Владимир Зеленский оценил риски угрозы наступления оттуда на Житомирскую, Волынскую, Черниговскую области под видом учений.

"Вопрос понятный, потому что полномасштабное наступление произошло с этого направления и после соответствующих учений. Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие контингента на учениях — это подготовка к наступательным действиям", — сказал президент на встрече с журналистами 13 июня, где присутствовал корреспондент "Телеграфа".

Подробно ситуацию в Житомирской области и угрозу наступления "Телеграф" ранее обсуждал с главой местной ОВА Виталием Бунечко — интервью с ним вы можете прочитать по этой ссылке.

Лукашенко понимает, на что способна Украина

По словам Зеленского, после действий Сил обороны Украины на Курском направлении самопровозглашенный президент Украины Александр Лукашенко понимает, на что способна Украина, если почувствует угрозу. По мнению Зеленского, глава Беларуси "будет влиятельным фактором того, возможно ли что-либо начинать с белорусской стороны во время учений".

"Например, там есть некоторое расстояние от нашей границы, где они тренируются. Мы сегодня не можем полностью сказать, как будет. Но анализ наших разведок, особенно Службы внешней разведки, говорит о том, что они будут пытаться даже немного вглубь уйти Беларуси, дальше от границ. Чтобы не провоцировать. Я не знаю, правда ли это. Просто у меня был последний доклад пару дней назад, Службы внешней разведки, и был такой сигнал. Но все это нужно проверять. Риск с учениями "русских" исторически нам уже, к сожалению, известен", — отметил глава государства.

Напомним, военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью "Телеграфу" назвал два признака наступления на Киев из Беларуси. Для него врагу нужно будет сосредоточить сотни тысяч бойцов и пригнать десятки эшелонов боеприпасов.