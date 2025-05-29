"Бульбоапокалипсис": почему в России и Беларуси закончилась картошка, что с ценами и как над ними смеются

Россия стала мировым "лидером" по оптовым ценам на картошку

Россию накрыл картофельный кризис. Не может помочь Путину даже его товарищ Александр Лукашенко, ведь, весьма неожиданно Беларусь также осталась без своего "брендового" продукта. Проблему признали уже лидеры обоих государств, но поделать с этим пока ничего не удается. А в сети тем временем потешаются над "бульбоапокалипсисом".

"Телеграф" рассказывает о том, как Россия и Беларусь дошли до жизни такой: что этому предшествовало, каковы последствия и как теперь насмехаются над "крепкими хозяйственниками".

Картошка растет, но только в цене

Что происходит в России

В России рост цен на картофель бьет все рекорды. По данным Росстата, на 28 апреля средняя розничная цена картофеля достигла 84,7 рубля за кг (примерно 45 гривен), что на целых 27,9 рублей дороже, чем в начале года, или на 49%. А годовой рост цен достиг 173% и стал рекордным за все время доступной открытой статистики (с 2002 года).

При этом, как пишет Bloomberg, цены в супермаркетах на самом деле были даже выше, чем показывают данные национальной статистики, и превысили 100 рублей. Таким образом, на картофель зафиксирован наибольший рост цен среди всех отслеживаемых продуктов питания.

"Поскольку картофель является одним из самых популярных овощей в стране — Россия входит в десятку крупнейших мировых потребителей картофеля — домохозяйства почувствуют на себе этот удар…Москва пытается сдержать рост цен на картофель и улучшить ситуацию с предложением на внутреннем рынке", — говорится в публикации.

На фоне угрозы дефицита картошки с января этого года власти открыли беспошлинный ввоз из "дружественных стран", а вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести временное госрегулирование розничных цен на картофель. Китай также увеличил объемы поставок, вместе с более известными экспортерами.

"В январе правительство разрешило беспошлинный импорт до 150 000 тонн, отменив обычный 5% импортный сбор", — объяснили в Bloomberg.

Вопреки действиям властей РФ по поддержке российских производителей продуктов и ограничению экспорта отдельных товаров, а также отмене пошлин на импорт, подорожание картофеля в стране не останавливается. По оптовой стоимости картофеля Россия уже стала мировым "лидером". По данным аналитического "АБ-Центра", по состоянию на начало апреля этот показатель в годовом выражении взлетел на 285,5% — с 11,4 до 42,4 рубля за килограмм (без НДС). В мире это в среднем 17 евроцентов за кг (около 15,5 рубля).

Почему так происходит?

Как пишут местные СМИ, "Картофельная инфляция" ускоряется вследствие резкого падения урожая из-за заморозков и засухи: в 2024 году в России собрали 7,3 млн тонн картофеля — на 1,2 млн тонн меньше, чем годом ранее. При этом внутреннее потребление российские власти оценивают в 8 млн тонн.

"Окак"

Путин уже лично признал картофельную проблему.

"Вчера (в понедельник) встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается", — признал Путин и добавил "Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: у нас уже все продали в Россию".

К слову, в пресс-службе Лукашенко на этом фоне 26 мая в шутливом тоне отметили, что "уже посадили" дополнительную картошку.

Что происходит в Беларуси

Беларусь неожиданно также накрыла проблема с дефицитом картошки. Да так накрыла, что режиму Лукашенко пришлось снять ограничения на ввоз ряда сельскохозяйственных товаров, включая картофель, из стран, которые там называют "недружественными" (ЕС).

Звучит как мем: Беларусь, которая десятилетиями славилась своей картошкой, входила в мировой топ по её выращиванию и потреблению и ассоциировалось у многих с этим овощем — теперь закупает картофель в других странах, при этом "недружественных". Видимо, трагикомичность ситуации понимали и местные власти, а поэтому придумали "отмазку" для такого решения. Дескать, решение якобы стало "ответом" на недавнее повышение Европой торговых пошлин на сельхозпродукцию из Беларуси. В то же время там отметили, что таким образом Минск снова демонстрирует "открытость, миролюбие и принцип добрососедства"

"Все продали"

Последние месяцы белорусы из разных регионов массово жаловались на дефицит и качество картофеля в магазинах.

Причины дефицита картошки в Беларуси и России немного разные. Одной из причин, так же как и в России, является плохой урожай. Сезон картофеля 2023-2024 годов в Беларуси оказался неблагоприятным из-за заморозков, засухи и нестабильной логистики.

Однако есть и еще одна проблема: государственное регулирование цен, которое делает продажу картофеля на внутреннем рынке нерентабельной и подталкивает производителей экспортировать свою продукцию в Россию, где картофель продается значительно дороже. При этом Россия на фоне своего дефицита усиленно "пылесосит" картофель отовсюду, включая Беларусь. В 2024 году Беларусь стала крупнейшим поставщиком этого овоща в Россию. Согласно российской статистике, поставки белорусского картофеля достигли более 170 тысяч тонн, показав рост более, чем на 60 процентов.

Беларусские СМИ пишут, что этой проблемой в феврале озаботились власти. Мол, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь неоднократно получало жалобы на проблемы поставок из стабилизационных фондов в рамках уже заключенных договоров.

Производители же говорят, что отгружать овощи и фрукты в фонды по цене, которую предлагает государство, им невыгодно. Поэтому они или продают товар дороже на рынках, или отправляют на экспорт.

8 мая Александр Лукашенко признал, что в стране существует дефицит картофеля. Его он объяснил желанием фермеров подзаработать и предложил беларусам свой "хитрый крестьянский замысел":

"Так давайте, говорю, у нас есть семенной картофель, еще месяц отмучаемся, кому-то он может не нравиться, но мы его посеем. Получим в десять раз больше, чем посеяли, и потом продадим. Продадим по хорошей цене".

Над "бульбоапокалипсисом" потешаются

Картофельный кризис в России и Беларуси стал поводом для мемова и насмешек. Реакции:

Напомним, ранее мы писали о том, что в Bloomberg призывают Конгресс США ввести санкции против России.