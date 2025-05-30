Непоследовательный панибрат. Житомирский губернатор рассказал, как Лукашенко соврал Зеленскому

Лукашенко превратил Беларусь в страну-приспешника РФ

В октябре 2019 года в Житомире прошел II Форум регионов Украины и Беларуси, в рамках которого состоялась встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко. Несмотря на уверения лидера соседней страны о невмешательстве Минска в военный конфликт Киева и Москвы, он оказался непоследовательным.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Житомирской ОВА, полковник СБУ Виталий Бунечко. Он объяснил, какое впечатление произвел тогда на него Лукашенко.

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По его словам, президенты тогда провели переговоры за закрытыми дверями, поэтому ничего не может сказать об их ходе.

— Лукашенко демонстрировал определенное панибратство по отношению к нам. Однако ключевое — он оказался совершенно непоследовательным. Лукашенко говорил, что через нашу границу с его стороны могут заехать только белорусские тракторы. А он пустил через границу российские танки. И эти танки зашли через Чернобыльскую зону в Киевской области и в том числе заняли несколько населенных пунктов в Житомирской области. Первый самолет залетел на нашу территорию тоже со стороны Белоруссии. Бомбардировки Житомира, Коростеня, Овруча… Первые погибшие — это все с его позволения. Лукашенко превратил Беларусь в страну-приспешника, — говорит губернатор.

Он пояснил, что следует понимать: государственная политика определяется лидерами стран, поэтому на форуме больше общался с представителями белорусских регионов.

— Вот они точно были не про войну. С ними мы говорили о взаимодействии, каких-то добрососедских отношениях, но точно не чувствовалось какой-то враждебности, — говорит глава области.

Он добавил, что после полномасштабного вторжения РФ не общался с белорусскими коллегами.

— В 2019 году на сцене театра имени Кочерги мы подписали соглашение о сотрудничестве с Гомельской областью. Но после вторжения мы его, конечно, расторгли. На сегодняшний день граница с Беларусью полностью забетонирована, — подытожил Виталий Бунечко.

Напомним, что "Телеграф" писал, что Лукашенко рассказал о своем звонке Зеленскому зимой 2022 года.