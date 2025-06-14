"З пліснявою, мабуть": Лукашенко придумав незвичайний подарунок для Путіна

У мережі не обійшлося без жартів із цього приводу

Олександр Лукашенко захотів подарувати Володимиру Путіну голівку сиру, коли той приїде до Білорусі. Очікується, що це станеться наприкінці червня.

Про це повідомив telegram-канал "Пул першого", який пов’язують із пресслужбою Лукашенка. Він показав кадри відвідування підприємства "Молочний світ" у Гродненській області.

На відео видно, що співробітники показали Лукашенку асортимент сирів, що виробляються компанією, серед яких була головка сиру "Президентський". Він, вочевидь, зацікавився продуктом і розпорядився намалювати на ньому Кремль.

"Намалюй ось тут Кремль, я йому подарую. Наприкінці місяця приїде, а я йому скажу "на тобі від Молочного світу"", — сказав він і додав, що часто привозить Путіну продуктові кошики.

У мережі не обійшлося без жартів із цього приводу.

Як повідомлялося раніше, у Росії наприкінці травня спостерігалися проблеми з наявністю картоплі, через що ціни на неї стрімко поповзли вгору. Щоб вирішити проблему, Путін звернувся до Білорусі за допомогою, але там також не змогли допомогти.

У мережі подію назвали "бульбоапокаліпсисом" і почали робити жарти та меми з цього приводу.