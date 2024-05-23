Колишня противниця Трампа підтримає його на виборах у США: оприлюднено причину

Хейлі звернулася до виборців і подякувала їм за підтримку її кандидатури, навіть після того, як вона вибула з перегонів

Колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі підтримуватиме кандидата в президенти США Дональда Трампа виборах у 2024 році. При цьому вона сказала, що Трамп не був для неї ідеальним президентом у важливих питаннях, включаючи зовнішню політику, імміграцію та економіку.

Чинного американського лідера Джо Байдена Хейлі взагалі вважає "катастрофою". Про це пише CNN.

"Тому я голосуватиму за Трампа", — сказала Хейлі.

Також колишній губернатор додала, що Трамп вчинив би "розумно", якби звернувся до мільйонів людей, які голосували за неї та продовжують її підтримувати, а не вважав, що вони просто проголосують за нього.

Ніккі Хейлі звернулася до виборців і подякувала їм за підтримку її кандидатури навіть після того, як вона вибула з гонки.

Варто наголосити, що раніше, під час праймериз, Ніккі Хейлі різко висловилася щодо перспективи свого конкурента Дональда Трампа здобути президентську номінацію від Республіканської партії. Вона названа такий сценарій "самогубством" для США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 березня 2024 року Ніккі Хейлі офіційно зняла свою кандидатуру з передвиборчих перегонів на пост президента Сполучених Штатів Америки.