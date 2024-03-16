Бывший соратник Трампа отказался поддерживать его на выборах: в чем причина

США будут выбирать своего следующего президента 5 ноября

Майк Пенс, проработавший четыре года на посту вице-президента при президенте Дональде Трампе, принял решение не поддерживать его на выборах президента. Пенс тоже выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах 2024 года, но снял ее из-за неутешительных результатов опросов общественного мнения.

Как пишет "Голос Америки", Пенс заявил, что не будет поддерживать кандидатуру Трампа в ходе избирательной гонки. Он добавил, что этому "не стоит удивляться".

После четырех лет верной службы, Пенс порвал с Трампом из-за его роли в беспорядках в Капитолии, устроенных сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Именно Пенс в качестве вице-президента в тот день выполнял церемониальную роль главы Сената и следил за процедурой сертификации победы Байдена над Трампом на выборах 2020 года.

Трамп требовал от него отложить или остановить сертификацию, однако Пенс не сделал этого. Его решение вызвало гнев самого Трампа и его сторонников. Во время беспорядков некоторые из них выкрикивали: "Повесить Майка Пенса!". По словам Пенса, в тот день его жизнь была в опасности.

В ходе своей предвыборной кампании он призывал участников республиканских праймериз не голосовать за Трампа. Пенс вышел из борьбы в октябре, еще до начала сезона праймериз.

Как сообщал "Телеграф", в новом опросе Байден опередил Трампа на 1%. Если бы избиратели голосовали сейчас, то демократа избрали бы 39% из них, а республиканца — 38%. Однако преимущество Байдена очень шаткое, так как разница всего в 1 процент, а погрешность составляет 1,7%.