Теряет деньги: на сколько упали акции Трампа после суда в Нью-Йорке

Чистый убыток увеличился до 327,6 миллиона долларов

В Нью-Йорке суд признал экспрезидента США Дональда Трампа виновным в деле фальсификации документов о выплатах порноактрисе. Поэтому в пятницу, 31 мая, акции компании Trump Media & Technology Group (TMTG) упали на 8% на предыдущих торгах.

Об этом сообщает Reuters. В издании отмечают, что Трамп владеет контрольным пакетом акций TMTG, материнской компании его платформы социальных сетей Truth Social.

По состоянию на 26 апреля бывшему главе Белого дома Дональду Трампу принадлежало 64,9% компании, которая оценивается в 9,2 миллиарда долларов США.

Ранее в этом месяце TMTG сообщила, что ее квартальный чистый убыток увеличился до 327,6 миллиона долларов с 210 300 долларов годом ранее.

Напомним, в штате Нью-Йорк суд признал экспрезидента США Дональда Трампа виновным в деле по фальсификации документов о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Присяжные после двухдневного обсуждения признали Трампа виновным по всем 34 обвинениям, выдвинутым ему прокурорами. Отмечается, что наказание Трампа будет избран только после 11 июля, сейчас его отпустили без залога.

Отмечается, что в сумме по всем пунктам обвинения Трампу грозит от 4 до 136 лет за решеткой. Но маловероятно, что экс-президента посадят в тюрьму. Поскольку все преступления, в которых его обвинили, не считаются тяжкими, скорее всего, суд накажет Трампа штрафом, условным или испытательным сроком, или в худшем случае – домашним арестом.