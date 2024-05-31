"Уломать" Трампа помог Борис Джонсон: неожиданные подробности от Зеленского

Экс-премьер Британии — хороший друг Украины

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, недавно призвавший решить вопрос с российскими замороженными средствами, помог разблокировать военную помощь США для Украины. Он побеседовал с лидером Республиканской партии Дональдом Трампом и убедил его поддерживать Киев в дальнейшем.

Республиканцы шесть месяцев препятствовали оказанию помощи, но затем все же одобрили выделение средств для Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Guardian.

Глава украинского государства отметил, что у Джонсона и Трампа был достаточно продуктивный разговор. Однако экс-премьер Британии был лишь одним из "инструментов" для того, чтобы достучаться до республиканцев, вообще было несколько инициатив.

Зеленский считает Бориса Джонсона "хорошим другом". Экс-премьер Британии "действительно помог Украине", говорит президент Украины. Зеленскому также задали вопрос, не скучает ли он по Джонсону.

"Он не дает мне возможности скучать по нему. Он всегда здесь", — ответил президент.

Ранее Борис Джонсон призвал не бояться возвращения Трампа в Белый Дом. Он считает, что республиканец не даст Украине проиграть. Британский политик обратил внимание на то, что именно Трамп передал Киеву тяжелое вооружение еще до начала полномасштабной войны.

Джонсон поддерживает Украину с февраля 2022 года и неоднократно лично встречался с Зеленским. На вторую годовщину с начала полномасштабного вторжения Джонсон приехал в Киев. Он заявил, что Украина обязательно победит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания не давала 100% согласия на применение дальнобойного оружия по территории России. Подробности рассказал Зеленский.