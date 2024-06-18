Перші дебати Трампа і Байдена: хто кого? Коли дивитися та чого чекати від запеклих опонентів

В обидвох провідних претендентів на пост президента США майже однаковий рейтинг.

У четвер, 27 червня, в США пройдуть перші дебати двох головних претендентів на пост президента. Чинний глава Білого дому Джо Байден та його попередник, експрезидент Дональд Трамп, зустрінуться в студії каналу CNN в Атланті.

По Києву дебати стартують у п’ятницю, 28 червня, о 4 ранку.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цю подію.

Незвичні правила дебатів

Згідно з даними CNN, дебати триватимуть 90 хвилин і включатимуть дві рекламні паузи.

Обидва кандидати погодилися виступити на одному подіумі — місця на сцені визначать через підкидання монети.

Мікрофони Байдена та Трампа будуть вимкнені під час ефіру та вмикатимуться лише під час виступу кожного з них. Опонентам заборонено мати з собою нотатки чи якийсь реквізит. На сцені вони отримають лише ручку, блокнот і пляшку води.

У студії буде відсутня аудиторія, але модератори "використовуватимуть усі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та забезпечити цивілізовану дискусію", повідомляє телерадіокомпанія. Модераторами виступатимуть ведучі CNN Джейк Теппер і Дана Беш.

Примітно, що червневі дебати, найраніші за всю історію президентських перегонів у США, відбудуться перед з’їздами Республіканської та Демократичної партій пізніше цього літа, коли і Трампа, і Байдена, як очікується, офіційно висунуть кандидатами від партій.

До того ж, вперше з 1960 року, коли розпочалася ера телевізійних президентських дебатів, ще ніколи новинні організації не могла повністю контролювати умови та параметри двох дебатів між провідними кандидатами.

Ці дебати є першими з двох, на які погодилися штаби обох політиків. Другу зустріч у прямому ефірі проведе канал ABC News 10 вересня.

Очікується, що дебати дивитимуться мільйони американських глядачів, що допоможе Байдену та Трампу закріпити за собою перевагу серед різних категорій виборців.

Про що говоритимуть

За інформацією Reuters, команда Джо Байдена фокусується на трьох основних темах: право на аборти, стан демократії та економіка. Команда Дональда Трампа вказала на імміграцію, громадську безпеку та інфляцію як на ключові питання перед дебатами.

Як звертають увагу оглядачі, напередодні дебатів у новій рекламній кампанії Байден активно намагається використати проти Трампа його обвинувальний вирок.

Нагадаємо, 30 травня суд присяжних у Нью-Йорку одноголосно визнав республіканця винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, висунутими проти нього у кримінальному процесі щодо "чорної бухгалтерії".

Йдеться про фальсифікації з метою приховування виплати грошей порнозірці Стормі Деніелс за кілька тижнів до виборів 2016 року. Трамп нібито намагався купити її мовчання про їхній сексуальний зв'язок 2006 року.

Коли під час рекламного ролику блимає фотографія республіканця, диктор каже: "Ці вибори відбуваються між засудженим злочинцем, який дбає лише про себе, та президентом, який бореться за вашу сім’ю".

"Ця реклама знаменує собою найбільш відверте стратегічне використання передвиборчою кампанією Байдена правових проблем Трампа", — описує CNN.

Нову рекламу Байдена транслюватимуть у "хитких штатах", де кандидати у президенти від Демократичної та Республіканської партій мають приблизно рівні шанси бути обраними, та по кабельному телебаченню. В інформкампанію команда демократа вклала 50 мільйонів доларів.

У відповідь на рекламу представники штабу Трампа назвали справу про приховування виплати грошей "фіктивним судом" і неодноразово стверджували про використання системи правосуддя як зброї.

"Контраст між силою та успіхом президента Трампа та слабкістю, невдачами та нечесністю кривого Джо Байдена стане очевидним на сцені дебатів наступного тижня", — заявила 17 червня речниця передвиборчої кампанії Трампа Каролайн Лівітт в соцмережі X.

Напередодні дебатів в штабі Джо Байдена наголошують, що президент стає все різкішим щодо свого суперника, і планує пронести це через дебати в Атланті, водночас "представляючи себе як мудрого та стійкого лідера на противагу хаосу та розколу Трампа".

Республіканець, аби "розбурхати Байдена", може спробувати згадати під час дебатів про кримінальну справу Хантера Байдена. 11 червня син чинного президента за рішенням суду присяжних штату Делавер був визнаний винним у порушенні федеральних законів про володіння зброєю. Байдену-молодшому може загрожувати до 25 років тюремного ув'язнення і штраф у розмірі до 750 тисяч доларів.

Глава Білого дому виступив із публічними заявами на підтримку сина, але запевнив, що не помилує його.

Чи мають дебати значення

Насправді існує мало доказів, що дебати суттєво впливають на рейтинг кандидатів.

"Існує сильна партійна лояльність, переважна більшість глядачів дебатів уже визначилися, за кого вони голосуватимуть, і мало хто змінить свою думку через те, що сталося під час дебатів", — пояснювало свого часу видання Vox.

2016 року Гілларі Клінтон в ході дебатів здобула однозначну перемогу над Дональдом Трампом. Лише 24% опитаних американців висловили думку, що республіканець впорався краще за демократку. Проте цей провал не завадив Трампу перемогти Клінтон на виборах та стати 45-м президентом США.

2004 року Джон Керрі насолоджувався успіхом після дебатів з Джорджем Бушем, однак врешті програв республіканцю під час фінального волевиявлення.

Про що свідчать опитування

Як влучно описує The Economist, американці "широко недолюблюють" обидвох провідних претендентів на головну посаду:

"Вибори будуть не стільки змаганням за популярність, скільки референдумом, кого американці вважають найменш поганим варіантом".

Національне опитування Emerson College Polling серед виборців США у червні показує, що 46% виборців підтримують колишнього президента Дональда Трампа, а 45% — чинного президента Джо Байдена на президентських виборах. 9% не визначилися.

"Коли виборців, які не визначилися, запитують, до якого кандидата вони схиляються, думки розподіляється порівну; 50% підтримують Байдена і 50% підтримують Трампа", — йдеться в результатах.

Проте в семи вирішальних "хитких штатах", які, ймовірно, будуть вирішувати результат вибори, — Аризоні, Мічигані, Вісконсині, Неваді, Джорджії, Північній Кароліні та Пенсільванії — опитування незмінно свідчать про лідерство Трампа.

Опитування постійно свідчать про те, що Байден — і Демократична партія в цілому — втрачають підтримку серед ключових демографічних груп, включаючи чорношкірих виборців, латиноамериканців і молоді.

Проте є і тривожні новини для Дональда Трампа. За даними, отриманими POLITICO Magazine та Ipsos, більшість респондентів (38%) повідомили, що вирок проти Трампа не вплине на ймовірність їхньої підтримки республіканця. 33% опитаних заявили, що через вердикт вони менш схильні підтримувати Трампа, тоді як лише 17% респондентів сказали, що вони з більшою ймовірністю підтримають експрезидента.

Однак цікава ситуація серед респондентів, які назвали себе політично незалежними. 32% з них заявили, що через обвинувальний вирок вони менш схильні підтримувати Трампа.

Утім "промінцем надії" для республіканця є те, що значна кількість американців мають застереження щодо судового переслідування та вироку.

На запитання, чи вважають вони, що обвинувальний вирок був результатом "справедливого та неупередженого судового процесу", більшість респондентів відповіли "так" (46%), тоді як інші або не погодилися (32%), або сказали, що не знають (19%).

Нагадаємо, президентські вибори в Америці призначено на 5 листопада 2024 року. До 6 січня 2025 року голоси виборців мають бути офіційно підраховані в Конгресі, а 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація обраного президента.