Камала Харрис, которая может заменить Байдена, родом из индийской деревни - и там очень интересно празднуют ее успехи

Многие вывешивали календари с ее изображением возле своих домов, когда она стала вице-президентом.

В небольшой деревне на юге Индии, расположенной более 12 900 км от Вашингтона, жители внимательно наблюдают, может ли вице-президент США Камала Харрис заменить Джо Байдена на предстоящих выборах против Дональда Трампа. Если она все-таки победит, то жители планируют сделать из этого масштабное празднование.

Об этом сообщает издание Reuters. Агентство пишет, что жители села хотят большего празднования, учитывая новости, поступающие из США, за которыми они следят на телевидении и в соцсетях.

"На этот раз празднование будет больше, поскольку ожидается, что она будет бороться за президентство", — сказал К. Калияперумал, член сельского комитета.

Он добавил, что если бы ее номинировали, реакция была бы такой, как это было на сборную Индии по крикету, чья недавняя победа на Кубке мира вызвала "безумие" в стране.

Reuters пишет, что в 2021 году зеленая деревня Туласендрапурам, где больше века назад родился дедушка Харрис по материнской линии, отпраздновал ее инаугурацию петардами, бесплатным шоколадом, плакатами и календарями с изображением вице-президента.

Харрис посетила Туласендрапурам, когда ей было пять лет, и вспомнила прогулки со своим дедушкой на пляже Ченнаи, расположенном в 320 км (200 милях) от деревни, где позже жила семья. Но она не возвращалась с тех пор, как стала вице-президентом.

"Жители ожидали визита, заявления или по крайней мере упоминания о селе, но этого не произошло", — сказал Г. Маникандан, владелец магазина в Туласендрапураме, где проживает около 2000 человек.

"Многие люди вывешивали календари с ее изображением у своих домов, когда она стала вице-президентом. Они уже не так заметны. Но, вероятно, теперь они вернутся".

"Хотя жители села могут быть разочарованы, что об этом не упомянули, С.В. Раманан, которая руководит храмом семейного божества дедушки Харриса, выразила соболезнования, сказав, что ее семья покинула Туласендрапурам в 1930-х годах", — говорится в статье.

Как сообщали источники Reuters, Харрис, родившаяся в семье индианки и отца из Ямайки, переехавшего в Соединенные Штаты на учебу, является главным претендентом на место Байдена на выборах 5 ноября, если он откажется от участия.

Однако, ранее "Телеграф" уже писал, что Байден заявил, что "никуда не уйдет", и его союзники считают, что он сможет успокоить обеспокоенность избирателей по поводу его выносливости и остроты разума.