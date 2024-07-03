Главная альтернатива Байдену: кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и какие у неё шансы на победу

У Харрис самая высокая узнаваемость среди всех альтернатив

После неоднозначного выступления президента Джо Байдена во время дебатов с Дональдом Трампом в американском обществе забурлила тема возможной замены нынешнего главы США на грядущих президентских выборах. В настоящий момент самой очевидной альтернативой Байдену является действующий вице-президент Камала Харрис.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники. По их словам, в Демократической партии США сейчас раздаются опасения по поводу того, сможет ли Байден оказаться "достаточно пригодным" для избрания на второй срок. Некоторые влиятельные демократы уже предложили альтернативы Байдену. Одной из них является вице-президент Камала Харрис.

По информации собеседников агентства, если Харрис будет названа кандидатом от партии, то она возьмет на себя деньги, собранные в ходе предвыборной кампании Байдена, и унаследует инфраструктуру предвыборной кампании. У нее также самая высокая узнаваемость среди всех альтернатив и самый высокий рейтинг среди демократов, которых можно серьезно рассматривать как кандидата.

В опросе Reuters/Ipsos, опубликованном накануне, Харрис отставала от Трампа всего на один процентный пункт — 42% к 43%. Эти цифры, как отмечают журналисты, находятся в пределах погрешности опроса.

Также, по словам источников, Харрис уже прошла отбор на пост в национальной администрации и выдержала тщательную проверку со стороны республиканцев. В добавок к этому, представитель США Джим Клайберн, человек, который сыграл ключевую роль в победе Байдена в 2020 году, заявил MSNBC, что поддержит Харрис в качестве кандидата от Демократической партии, если Байден уйдет.

В связи с этим "Телеграф" решил рассказать о том, что известно о Камале Харрис

Американский юрист и политик, член Демократической партии США. Вице-президент Соединенных Штатов Америки.

Родилась 20 октября 1964 в Окленде, Калифорния;

Окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права в юридическом Гастингс-колледже Калифорнийского университета;

С 1990 до 1998 года Харрис работала заместителем окружного прокурора в округе Аламеда, штат Калифорния;

В 2003 году избрана окружным прокурором Сан-Франциско;

В 2011 году стала генеральным прокурором Калифорнии;

В 2017 году была избрана сенатором США от штата Калифорния;

Харрис считалась главной претенденткой и потенциальной лидером на праймериз Демократической партии по выдвижению кандидата на пост президента США на выборах в 2020 году;

11 августа 2020 Байден официально анонсировал, что он выбрал кандидатом в вице-президент Харрис;

В ноябре 2020 года Харрис стала первой в истории США женщиной – вице-президентом США, а также первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения на этой должности.

Камала Харрис об Украине

Камала Харрис всецело выступает за помощь Украине в отражении российской агрессии. Во время прекращения поставок американского оружия зимой 2024 года она заявляла, что помощь нашей стране не должна быть предметом для политических игр. По её мнению, поддержка Украине — это стратегический интерес США, а не "благотворительность". Также она называет требования (ультиматумы) Путина для переговоров "абсурдными" и обещает добиваться от РФ возмещения ущерба Украине после окончания войны.

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