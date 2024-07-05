Камала Гарріс, яка може замінити Байдена, родом з індійського села - і там дуже цікаво святкують її успіхи

Багато людей вивішували календарі з її зображенням біля своїх будинків, коли вона стала віцепрезидентом

У невеликому селі на півдні Індії, розташованому понад 12 900 км від Вашингтона, жителі уважно спостерігають, чи може віцепрезидент США Камала Гарріс замінити Джо Байдена на майбутніх виборах проти Дональда Трампа. Якщо вона все ж переможе, то жителі планують зробити з цього масштабне святкування.

Про це повідомляє видання Reuters. Агенція пише, що мешканці села хочуть більшого святкування, враховуючи новини, які надходять із США, за якими вони стежать на телебаченні та у соцмережах.

"Цього разу святкування буде більшим, оскільки очікується, що вона буде боротися за президентство", — сказав К. Каліяперумал, член сільського комітету.

Він додав, що якби її номінували, реакція була б такою, як це було на збірну Індії з крикету, чия нещодавня перемога на Кубку світу викликала "божевілля" в країні.

Reuters пише, що у 2021 році зелене село Туласендрапурам, де більше століття тому народився дідусь Харріс по материнській лінії, відсвяткувало її інавгурацію петардами, безкоштовним шоколадом, плакатами та календарями із зображенням віцепрезидента.

Гарріс відвідала Туласендрапурам, коли їй було п'ять років, і згадала прогулянки зі своїм дідусем на пляжі Ченнаї, розташованому в 320 км (200 милях) від села, де пізніше жила сім'я. Але вона не поверталася з того часу, як стала віцепрезидентом.

"Мешканці очікували візиту, заяви чи принаймні згадки про село, але цього не сталося", — сказав Г. Манікандан, власник крамниці в Туласендрапурамі, де проживає близько 2000 людей.

"Багато людей вивішували календарі з її зображенням біля своїх будинків, коли вона стала віцепрезидентом. Вони вже не такі помітні. Але, ймовірно, тепер вони повернуться".

"Хоча жителі села можуть бути розчаровані, що про це не згадали, С.В. Раманан, яка керує храмом сімейного божества дідуся Харріса, висловила співчуття, сказавши, що її родина покинула Туласендрапурам у 1930-х роках", — йдеться у статті.

Як повідомляли джерела Reuters, Гарріс, яка народилась в сім’ї індіанки та батька з Ямайки, який переїхав до Сполучених Штатів на навчання, є головним претендентом на місце Байдена на виборах 5 листопада, якщо він відмовиться від участі.

Однак, раніше "Телеграф" вже писав, що Байден заявив, що "нікуди не піде ", і його союзники вважають, що він зможе заспокоїти занепокоєння виборців щодо його витривалості та гостроти розуму.