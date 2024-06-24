Покушение на казахского оппозиционера в Киеве: жена Садыкова рассказала, есть ли у него шансы на выздоровление

Мужчина в тяжелом состоянии

Казахский оппозиционер Айдос Садыков, которого пытались убить в Киеве, продолжает находиться в реанимации. Врачи дают малые шансы на выздоровление.

Об этом написала супруга Садыкова Наталья на своей странице в Facebook. Она отметила, что мужчина находится в глубокой коме.

"Айдос лежит в реанимации в глубокой коме. Айдос отчаянно борется за свою жизнь. Согласно статистике, выживаемость после огнестрельного ранения в голову составляет около 5%. Айдос вошел в эти пять процентов. После операции врачи говорили, что будет чудом, если он проживет ночь. Айдос живет пятые сутки. Он таков по своей сути, всегда идет против статистики и системы", — рассказывает Наталья Садыкова.

По словам женщины, врачи дают 0,01% на выздоровление казахского оппозиционера. Также Наталья поблагодарила всех за поддержку.

"Я прихожу к нему в реанимацию, он лежит в трубках, окруженный мониторами. Я разговариваю, целую, держу за руку. Прошу бороться дальше ради нас, прошу не разрешить подлецам победить, это чудовищная несправедливость. Врачи дают 0.01%, что все будет хорошо". Пока у меня есть этот 0.01%, я буду за него держаться и верить. Благодарю всех за поддержку. Вы необыкновенные", — пишет Садыкова.

Также Наталья показала фото семьи. Она продолжает подчеркивать, что к покушению на убийство причастен "кровавый режим Токаева".

Фото, на котором семья Садиковых сидит за столом

Напоминаем, правоохранители нашли и объявили о подозрении двум мужчинам, покушавшимся на Айдоса Садыкова. Злоумышленники оказались гражданами Казахстана. По сведениям о подозреваемых, вероятно, преступление совершили Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.

Фигуранты прибыли в Киев 2 июня, арендовали жилье и начали подготовку к преступлению. В частности, 6 июня Жаканбаев приобрел автомобиль марки Opel Vectra.

Злоумышленники следили за Садиковым и собирали информацию. Они забронировали квартиру вблизи места жительства потерпевшего 8 июня.

Следствие выяснило, что 18 июня около 12:14 Каратаев подошел к автомобилю Садыкова со стороны водительского сиденья и произвел один выстрел в голову, причинив тяжелые травмы.

Ранее "Телеграф" писал, что нападавших на казахского оппозиционера объявили в международный розыск. Также их фотографии появились в сети.