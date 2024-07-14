Застосовувалася для масових розстрілів: яку зброю копи знайшли на місці замаху на Трампа

Ця зброя має погану популярність у Штатах

Правоохоронці виявили напівавтоматичну гвинтівку на місці замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа. Подробиці інциденту продовжують встановлювати.

Про це пише Associated Press, посилаючись на власні джерела. Знайома із ситуацією людина розповіла, що це була гвинтівка типу AR.

Гвинтівки типу AR бувають різних розмірів та мають безліч різних характеристик, залежно від виробника. До речі, за даними The New York Times, у 2010-х роках гвинтівки типу AR-15 стала однією з "найулюбленіших і найненависніших гвинтівок" у США. Саме ця зброя набула "популярності" частково через їх використання у гучних масових розстрілах.

Варто додати, що у Штатах гвинтівка є найпоширенішим варіантом цивільної зброї, тобто зброї, дозволеної для продажу населенню. AR-15 досі популярна як відмінна зброя для самооборони та полювання на великого звіра.

У ЗМІ також повідомляють, що президент США Джо Байден розмовляв із колишнім лідером Дональдом Трампом у суботу ввечері (за Вашингтоном). У неділю, 14 липня американський лідер проведе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти Дональда Трампа пролунали постріли під час промови перед своїми прихильниками. Він, мабуть, отримав легкі поранення. У ході замаху на Трамп загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували нападника, який атакував передвиборчий мітинг експрезидента.