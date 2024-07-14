Байден ставит на паузу критику Трампа. Как покушение на республиканца уже влияет на выборы в США

Сложно спрогнозировать, как изменятся настроения шокированных американцев из-за покушения на Дональда Трампа

Этот драматический поворот в президентской кампании стал первым случаем атаки на политика такого уровня со времен, когда в 1981 году фанатик Джон Гинкли покушался на Рональда Рейгана. Политическое насилие – болезненная рана на теле американской истории, и теперь в нее насыпали еще больше соли и пороха.

Покушение на Трампа породило у части американцев ассоциации с трагическими 1960-ми, когда был убит 35-й президент США Джон Кеннеди, а через несколько лет — его брат, сенатор Роберт Кеннеди.

Как здесь и сейчас стрельба на митинге в Пенсильвании влияет на президентские выборы-2024, уже достигшие невиданного градуса напряжения?

Покушение на Трампа еще больше объединило его сторонников (часто верующих), которые ныне видят в нем "спасенного Богом". И того, кто спасет Америку. Бывший президент сам заявил, что "лишь Бог предотвратил немыслимое".

Фото окровавленного Трампа с высоко поднятым вверх кулаком добавляет символизма к такому образу (к слову, в США уже начали продавать футболки с этой вирусной фотографией и фразой "Стрелянина сделала меня сильнее").

15 июля в Милвоки пройдет съезд Республиканской партии, на котором, как ожидается, Дональда Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты. Республиканцы поддерживают своего кандидата, и высказывают мнение, что у него теперь есть еще более высокие шансы на победу в ноябре.

Некоторые республиканцы-ожесточенные критики Джо Байдена начали перекладывать на него вину за случившееся. Критикуют разведку и Секретную службу США, которые не предотвратили нападение.

"Главный посыл кампании Байдена состоит в том, что президент Дональд Трамп — это авторитарный фашист, которого надо остановить любой ценой… Эта риторика напрямую привела к покушению на президента Трампа", — написал в профиле в соцсети Х сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, один из неофициальных кандидатов на пост вице-президента в команде Трампа.

Руководитель кампании Трампа Крис Лассивита заявил, что годами "левые активисты, доноры Демократической партии, а теперь даже Джо Байден делали отвратительные замечания и описания стрельбы в Дональда Трампа", и что им "давно пора отвечать за это".

Впрочем, есть голоса, которые переводят вину за разгар насилия в США на самого Трампа — вспоминают 2021 год, когда он, проиграв выборы, спровоцировал насильственный акт по штурму Капитолия.

Официальная же реакция лидера демократов и его сторонников на покушение была взвешенной и эмпатической.

"В Америке нет места такому насилию. Это ужасно, — сказал Джо Байден. — Это одна из причин, почему мы должны объединить эту страну. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Мы не можем быть такими. Мы не можем потакать в этом". Президент прервал свой уикенд, который проводил в пляжном доме в Делавере после непростой недели на саммите НАТО.

Даже Нэнси Пелоси, бывшая спикер Палаты представителей, несмотря на давнюю вражду с Трампом, выразила свои молитвы.

"Как человек, чья семья стала жертвой политического насилия, я не понаслышке знаю, что любому политическому насилию нет места в нашем обществе. Я благодарю Бога, что бывший президент Трамп в безопасности", — написала она в профиле в Х. Два года назад 82-летнего Пола Пелоси избил мужчина, ворвавшийся в дом супругов в Сан-Франциско.

Представитель предвыборной кампании Байдена заявил, что они приостанавливают все исходящие коммуникации и работают над тем, чтобы удалить политическую телевизионную рекламу, в которой критикуют Трампа. Демократы ставят на паузу антитрамповскую риторику, которая объединяла партию во время ожесточенных дискуссий о возможности Байдена довести их до победы над республиканцами. Однако пока рано говорить, станет ли трагедия поворотным моментом для Демократической партии и самого Байдена, который продолжает отбиваться от призывов сняться с выборов.

Но пока и Трамп, и Байден публично выражают призывы к единству, напряжение и разобщенность в американском обществе, похоже, только растут. И сложно спрогнозировать, как события будут развиваться следующие четыре месяца до выборов.

Самый свежий национальный опрос NBC News, проведенный после провала Байдена на дебатах, но перед тем, как вооруженный мужчина выстрелил в Трампа, показал, что ситуация остается стабильной, и демократ отстает от республиканца на два пункта — 43% против 45%. Подобная динамика наблюдалась и в апреле.

"Непонятно, как изменится общественное настроение в шокированной стране после субботней стрельбы", — отмечает канал.

В ходе опроса более 60% демократов сказали, что предпочтут другого кандидата в президенты от партии. Почти 80% всех избирателей сообщили о беспокойстве о состоянии здоровья Байдена.

Однако мнение в случае прямого противостояния между кандидатами осталось относительно неизменным — частично из-за настроений избирателей не только в отношении Байдена, но и в отношении Трампа, в частности, его склонности к ложным заявлениям и непредсказуемому поведению.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как НАТО решило защитить помощь Украине на случай возвращения в Белый дом Дональда Трампа.