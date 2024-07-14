"На американские деньги": Захарова прокомментировала слова Буданова о покушении на Путина и вспомнила о Трампе

Она дала США совет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о попытках убить российского диктатора Владимира Путина. Она увидела в этом "американский след".

Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале. По ее словам, покушение якобы готовилось на американские деньги.

"Вчера один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так, это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы", — написала она.

Захарова также вспомнила о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа. В этом контексте она прокомментировала поставки Украине оружия и посоветовала на эти деньги "профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США".

"Соединённые Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентом, странам и народам, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону", — написала Захарова.

Напомним, 14 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время его выступления перед своими сторонниками. Он, вероятно, получил легкие ранения. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали мужчину, атаковавшего предвыборный митинг экс-президента.