Покушение на Трампа: ФБР обнародовало первые детали расследования

Не найдено никаких следов того, что это могло бы быть масштабное заговор

Федеральное бюро расследований обнародовало некоторые детали расследования покушения на экс-президента Дональда Трампа, которое произошло 13 июля в Пенсильвании. В частности, в ФБР подтвердили, что расследуют инцидент как убийство и возможный внутренний террористический акт.

Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что сейчас эксперты изучают телефон нападающего, Томаса Мэтью Крукса, его винтовку и самодельное взрывное устройство, которое оценили как "элементарное".

Пока нет доказательств того, что у Крукса были проблемы с психическим здоровьем. Помощник директора контртеррористического отдела Роберт Уэллс сказал, что сейчас ФБР пытается определить мотивы нападающего.

Установлено, что разрешенную к продаже гражданскому населению автоматическую винтовку AR-15 приобрел отец Крукса, однако сейчас неизвестно, отдал ли он сам оружие сыну, или тот просто забрал его без разрешения. Не удалось установить идеологию, к которой мог быть благосклонен Крукс; однако, при этом не найдено никаких следов того, что это могло бы быть масштабный заговор.

"На этот момент информация, которую мы имеем, указывает на то, что стрелок действовал один, и что сейчас нет никаких угроз общественной безопасности", — прокомментировал ситуацию агент Кевин Ройк, ведущий расследование покушения на убийство.

Напомним, на митинге в Пенсильвании (США) раздались выстрелы — на лидера Республиканской партии Дональда Трампа покушались. В сети появилось новое видео с другого ракурса, на котором видно, что спасло республиканца.

Всего было слышно 7 выстрелов. Из-за стрельбы погиб один из зрителей, а другой получил серьезные ранения. Нападавшего ликвидировали. Американские СМИ назвали его имя, стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

"Телеграф" ранее писал, как политики отреагировали на покушение на жизнь Дональда Трампа. Байден осудил попытку покушения на оппонента.