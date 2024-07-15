Политика не может быть "полем битвы": Байден обратился к нации из-за покушения на Трампа

Американская политика не должна превращаться в "поле битвы"

Президент США Джозеф Байден 14 июля выступил с обращением к нации из-за покушения на своего соперника на президентских выборах, экс-президента страны Дональда Трампа. Глава государства заявил о необходимости срочно "снизить температуру" в политике.

Обращение Байдена транслировали из Овального кабинета Белого дома. Американский президент отметил, что граждане США не должны быть друг другу врагами, а должны стоять вместе.

"Я хочу поговорить с вами сегодня вечером о необходимости снизить температуру в нашей политике и помнить, что когда мы не согласны, мы не враги, мы соседи, мы друзья, коллеги, граждане и, что самое главное, мы соотечественники-американцы. Мы должны стоять вместе. Вчерашняя стрельба на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании призывает всех нас сделать шаг назад, оценить, где мы находимся и как нам двигаться дальше", – сказал президент.

Байден признал, что политические разногласия неизбежны, но, по его словам, это демократия. А демократия – именно то, на чем базируется Америка уже много лет. Поэтому американская политика не должна превращаться в "поле битвы" или "поле убийств".

"Сила изменить Америку всегда должна быть в руках народа, а не в руках потенциального убийцы. Мы дебатируем и не соглашаемся, сравниваем и противопоставляем характеры кандидатов, их достижения, проблемы, повестку дня, видение Америки. Но в Америке мы решаем наши разногласия на ринге, вот как мы это делаем, на ринге, а не шарами", – резюмировал президент.

Напомним, на митинге в Пенсильвании (США) раздались выстрелы — на лидера Республиканской партии Дональда Трампа покушались. В сети появилось новое видео с другого ракурса, на котором видно, что спасло республиканца.

Всего было слышно 7 выстрелов. Из-за стрельбы погиб один из зрителей, а другой получил серьезные ранения. Нападавшего ликвидировали. Американские СМИ назвали его имя, стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

"Телеграф" ранее писал, как политики отреагировали на покушение на жизнь Дональда Трампа. Байден осудил попытку покушения на оппонента.