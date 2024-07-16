"Время попасть Трампу в яблочко": после покушения Байден оправдался за свое скандальное высказывание

Некоторые союзники Трампа утверждают, что Байден и другие демократы разжигали враждебность по отношению к нему

Президент США Джо Байден после покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании назвал свое высказывание "пришло время попасть Трампу в яблочко" ошибкой. Он пояснил, что имел в виду сосредоточиться на действиях оппонента.

Об этом американский лидер сказал в интервью NBC News. По его словам, недавние его слова в сторону Трампа — лишь языковая фигура и что именно Трамп является тем, кто ввел насильственную риторику.

"Я не говорил "прицел". Я имел в виду "в яблочко". Я имел в виду сосредоточиться на нем. Сосредоточиться на том, что он делает, сосредоточиться на его политике, сосредоточиться на количестве лжи, которую он сказал во время дебатов", — заявил Байден.

В ответ на вопрос о любой риторике, которая непреднамеренно могла подстрекать кого-то к насилию, Байден сказал, что угроза со стороны Трампа слишком серьезна, чтобы ее игнорировать.

"Я не прибегал к такой риторике. Мой оппонент прибегает к такой риторике", — добавил президент Штатов.

Некоторые союзники Трампа утверждают, что Байден и другие демократы разжигали враждебность по отношению к Трампу, что, по их словам, способствовало стрельбе, включая и это недавнее заявление Байдена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп впервые показался на публике после покушения на него. Он прибыл на съезд Республиканской партии. Уже появились фото, как он сейчас выглядит.