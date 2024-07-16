"Час влучити Трампу у яблучко": після замаху Байден виправдався за свій скандальний вислів

Деякі союзники Трампа стверджують, що Байден та інші демократи розпалювали ворожість до нього

Президент США Джо Байден після замаху на Дональда Трампа в Пенсільванії назвав свій вислів "настав час влучити Трампу у яблучко" помилкою. Він пояснив, що мав на увазі зосередитись на діях опонента.

Про це американський лідер сказав в інтерв’ю NBC News. За його словами, нещодавні його слова у бік Трампа — лише мовна фігура і саме Трамп є тим, хто ввів насильницьку риторику.

"Я не говорив "приціл". Я мав на увазі "в яблучко". Я мав на увазі зосередитися на ньому. Зосередитись на тому, що він робить, зосередитися на його політиці, зосередитися на кількості брехні, яку він сказав під час дебатів", — заявив Байден.

У відповідь на запитання про будь-яку риторику, яка ненавмисно могла підбурювати когось до насильства, Байден сказав, що загроза Трампа надто серйозна, щоб її ігнорувати.

"Я не вдавався до такої риторики. Мій опонент вдається до такої риторики", — додав президент Штатів.

Деякі союзники Трампа стверджують, що Байден та інші демократи розпалювали ворожість до Трампа, що, за їхніми словами, сприяло стрільбі, включаючи й цю нещодавню заяву Байдена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп вперше з’явився на публіці після замаху на нього. Він прибув з’їзд Республіканської партії. Вже з’явилися фото, як він зараз виглядає.