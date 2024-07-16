Трамп Украину не бросит? Борис Джонсон высказал неожиданное мнение после личной встречи

Политики поговорили об Украине

На фоне пессимистических прогнозов о том, что в случае победы на выборах США Дональда Трампа, поддержка Украины прекратится, среди политиков изредка звучит прямо противоположное мнение. Например, такое озвучил бывший премьер Великобритании и большой друг Украины Борис Джонсон.

Об этом он сообщил после личной встречи с Трампом. Фото встречи двух политиков было обнародовано в Instagram Джонсона.

"Было приятно встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", — подписал фото экс-премьер.

Стоит отметить, что разговоры о том, что Трамп "сольет" Украину вновь усилились после того, как он на съезде республиканцев в Милуоки назначил кандидатом в вице-президенты Джей Ди Венса. Последний последовательно выступал против оказания помощи Украине и предлагал отдать часть оккупированных территорий России.

Однако политтехнолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Телеграфу" рассказал, что имеет обратное мнение. Он отметил, что есть реалистичная вероятность того, что Трамп и вовсе "накачает Украину оружием".