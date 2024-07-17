На Трампа планировали новое покушение? СМИ рассказали о тревожном происшествии

Недалеко от съезда республиканцев задержан вооруженный мужчина

В нескольких кварталах от Fiserv Forum, где в Милуоки проводится Республиканский национальный съезд, арестовали вооруженного мужчину в лыжной маске. При себе он имел пистолет АК-47, тактическую сумку и полный магазин. Именно там кандидат в президенты Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах. Отмечается, что намерения мужчины "были неясны". Ему — 21 год, парня арестовали около 13:00 15 июля. По данным полиции, лицензии на ношение оружия у него нет. Дело мужчины будет рассматриваться в окружной прокуратуре округа Милуоки.

Кроме того, 16 июля, немного более, чем в полутора километрах от места проведения съезда республиканцев, полиция застрелила мужчину. Он — житель лагеря для бездомных и "размахивал ножом".

В этот же день член палаты представителей Деррик Ван Орден, республиканец от Миннесоты, заявил, что на него напал мужчина, пока он стоял в очереди на вход в зал. Ван Орден назвал это "случаем политического насилия".

Ранее "Телеграф" сообщал, что США получили информацию о том, что Иран готовил покушение на Дональда Трампа. В Тегеране эту информацию поспешили опровергнуть.