На Трампа планували новий замах? ЗМІ розповіли про тривожну подію

Неподалік з’їзду республіканців затримано озброєного чоловіка

За кілька кварталів від Fiserv Forum, де в Мілуокі проводиться Республіканський національний з’їзд, заарештували озброєного чоловіка в лижній масці. При собі він мав пістолет АК-47, тактичну сумку та повний магазин. Саме там кандидат у президенти Дональд Трамп уперше з’явився на публіці після замаху.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело у федеральних правоохоронних органах. Зазначається, що наміри чоловіка "були незрозумілі". Йому – 21 рік, хлопця заарештували близько 13:00 15 липня. За даними поліції, ліцензії на носіння зброї він не має. Справу чоловіка розглядатимуть в окружній прокуратурі округу Мілуокі.

Крім того, 16 липня, трохи більше, ніж за півтора кілометра від місця проведення з’їзду республіканців, поліція застрелила чоловіка. Він — мешканець табору для безпритульних і "розмахував ножем".

Цього ж дня член палати представників Деррік Ван Орден, республіканець від Міннесоти заявив, що на нього напав чоловік, поки він стояв у черзі на вхід до зали. Ван Орден назвав це "випадком політичного насильства".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США отримали інформацію про те, що Іран готував замах на Дональда Трампа. У Тегерані цю інформацію поспішили спростувати.