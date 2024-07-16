Трамп даст Украине гораздо больше денег, чем Байден: политолог озвучил возможный план США

Эксперт назвал приоритет Трампа и его команды

Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США может дать Украине гораздо больше денег и вооружения, чем Джо Байден. Он также может выставить Кремлю свои условия.

Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в материале: "Украину "накачают деньгами" и оружием? Пять причин, почему не стоит бояться прихода Трампа к власти".

Политолог отметил, что главная идея Трампа и его команды – побороть Китай. По словам Голобуцкого, если Трамп станет президентом, и если США потребуется, они дадут Украине гораздо больше денег, чем Байден.

"У нас здесь война на выживание. И если нам будет помогать негодяй, убийца и так далее, мы примем эту помощь независимо от своих идеологических и всех других принципов. Так же с Трампом. Если Трамп будет на нашей стороне, если его к этому заставят абсолютно эгоистические обстоятельства, ну, это хорошо", — отметил политолог.

По мнению Голобуцкого, если Трамп придет к власти, то выставит Кремлю свои условия. Политолог считает, что от российского диктатора Владимира Путина потребуют прекратить отношения с Китаем.

"Приедет, грубо говоря, в Россию или договорится с Путиным, и скажет: хорошо, ты выходишь, а мы выполняем твои территориальные требования, по Украине особенно. Возможно, нам еще навязают нейтральный статус. Но больше — нет. И главное требование: ты прекращаешь отношения с Китаем", — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, Путин, скорее всего, на это не согласится, потому что не будет верить в соглашение. Тогда, по его мнению, Трамп выполнит второй план.

"Накачает" Украину деньгами и оружием так, что Россия не сможет вообще думать о помощи Китая, а будет просто воевать с Украиной. Это очень цинично, очень для нас травматично, но вот такая ситуация", — отметил эксперт.

Однако он при этом отметил, что это произойдет, если Байдену до президентских выборов не удастся посадить Украину и Россию за "земельные" переговоры (то есть территории в обмен на мир. — Ред.) и войти в финал избирательной кампании миротворцем.

Напомним, по мнению журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски, разговоры о том, что Дональд Трамп в случае избрания президентом США просто оставит Украину российскому диктатору Владимиру Путину, совсем не похожи на правду. У него есть свои идеи, как вести переговоры.