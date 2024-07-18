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Байден сдается? Демократы обсуждают возможную замену кандидата, стал известен лидер

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Байден сдается? Демократы обсуждают возможную замену кандидата, стал известен лидер Новость обновлена 18 июля 2024, 20:45

Многие демократы опасаются за шансы Байдена на победу

Вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Вероятность того, что именно ее выдвинут на выборы, сейчас составляет 45%, тогда как у действующего президента США и кандидата на второй срок Джо Байдена — лишь 40%.

Об этом сообщает издание Newsweek. Ссылаются на данные двух известных сайтов букмекерских компаний, где можно делать разные ставки.

Как пишет Newsweek, многие известные политики-демократы, а также актеры, призвали Джо Байдена выйти из президентской гонки после его дебатов с Дональдом Трампом. Они состоялись 27 июня в Атланте, и во время этих дебатов "81-летний действующий президент от Демократической партии неоднократно терял ход мыслей на полуслове, что вновь вызывало беспокойство по поводу его возраста и умственной проницательности".

Серьезную обеспокоенность шансами Джо Байдена на переизбрание выразил и бывший президент США Барак Обама. Об этом сообщает The Washington Post. Обама считает, что путь Байдена к победе значительно сузился, и считает, что действующему президенту необходимо серьезно задуматься о жизнеспособности своей кандидатуры.

Аналогичные опасения и у конгрессвумен Нэнси Пелоси. Издание The New York Times пишет о том, что Пелоси прямо сказала о них Байдену в телефонном разговоре. Один из очевидцев рассказал, что конгресвумен сказала Байдену о том, что она видела данные опросов, свидетельствующих о том, что он не сможет победить.

В то же время, как сообщает издание Newsweek, сам Байден, вероятно, начал готовить себе возможность так называемого "off-ramp" (с английского переводится как "съезд с автомагистрали") в президентской гонке. Как отмечает издание, на это указывают его заявления в интервью Black Entertainment Television.

"Сначала Байден сказал, что может уйти, если у него возникнут серьезные проблемы со здоровьем, а уже через 2 часа он показал положительный результат теста на COVID. Он знал, что болен, и пытался выйти из гонки. Пока вы все играете в шашки, Байден играл в шахматы", — написало издание ссылаясь на слова исполнительного директора Центра общественного предпринимательства Пола Уильямса.

Американский обозреватель и политический эксперт Дженк Уйгур добавил: "Президент Байден сейчас говорит, что если будет диагностировано "заболевание", он уйдет в отставку. Это огромное отличие от того, что он говорил раньше. И он сказал BET, "Я собирался быть временным кандидатом ". Переход начался".

В дополнение ко всему вышеизложенному, издание The New York Times, со ссылкой на собственные источники, сообщило о том, что демократы отложили выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты США.

Как сообщает издание, онлайн-голосование за кандидатуру Байдена перенесли предположительно на первую неделю августа. Инициатором переноса является лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что Байден назвал причину, которая может заставить его сняться с выборов. По его словам, он бы прекратил участие в выборах только если бы у него оказались серьезные проблемы со здоровьем.

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#Джо Байден #Дональд Трамп #Президентские выборы США