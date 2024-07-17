Байден назвал причину, которая может заставить его сняться с выборов

Выборы президента в США пройдут 5 ноября 2024 года

Президент США Джо Байден, вопреки мнению соратников по партии, твердо намерен продолжать предвыборную гонку. По его словам, есть только одна причина, которая заставила бы его снять свою кандидатуру с выборов президента.

Он назвал ее в интервью CBS News. По словам Байдена, он прекратил бы участие в выборах только если бы у него обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.

"Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая проблема", — заявил Байден.

Стоит отметить, что ранее президент США говорил, что снимет свою кандидатуру с выборов только, если "Господь Всемогущий" сойдет с небес и скажет ему это сделать. Он также высказал уверенность, что соратники по партии не станут принуждать его сняться с выборов.

Разговоры, что Байден должен снять свою кандидатуру и дать возможность демократам выдвинуть для участия в выборах более перспективного человека начались после провальных для Байдена дебатов с его оппонентом Дональдом Трампом. Однако глава Белого дома делать этого не хочет.

Как сообщал "Телеграф", Байден анонсировал новые дебаты с Трампом. Он заявил, что они состоятся в сентябре и добавил, что он "на коне".