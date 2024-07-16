Байден отреагировал на кандидата в вице-президенты, выбранного Трампом

Глава США высказался категорично

Президент США Джо Байден высказался по поводу кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Венса. Он назвал его "клоном" Дональда Трампа.

Поднимаясь на борт самолета Air Force One перед вылетом в Лас-Вегас, Байден заявил, что Трамп и Ди Венс имеют одинаковый подход к основным вопросам. Об этом сообщает Bloomberg.

"Он клон Трампа в вопросах. Я не вижу никакой разницы", – отметил президент.

В соцсетях Байден также высказался по поводу Вэнса. Байден отметил, что хотя он и "говорит много о трудящихся", но "он и Трамп хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно продвигая еще большее снижение налогов для богатых".

Напомним, Трамп выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса своим вероятным вице-президентом. По мнению кандидата в президенты, Венс во время предвыборной кампании "уделит пристальное внимание американским рабочим и фермерам".

Стоит отметить, что Ди Венс является противником помощи Украине. Сенатор считает, что в интересах Америки, чтобы Киев отказался от территорий, захваченных Россией. Венс призывал Украину отказаться от планов выйти на границы 1991 года и принять исключительно оборонную стратегию, чтобы "перестать истекать кровью и выиграть время для начала переговоров". Он также говорил, что выделенная помощь США не поможет нашей стране победить в войне.

Как сообщал "Телеграф", в Украине весьма пессимистически отреагировали на перспективу, что Венс может стать вице-президентом США. Эксперты, блогеры и журналисты сходятся во мнении, что это крайне негативно для Украины.